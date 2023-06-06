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【走私煙草】海關破獲2宗懷疑走私案　檢市值逾5,200萬未完稅製成煙草

社會 17:28 2023/06/06

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

第二宗案件中檢獲的懷疑未完稅製成煙草。（海關提供）

​香港海關6月2日和昨日（5日）在葵涌海關大樓驗貨場破獲2宗懷疑走私案件，檢獲共約11.6噸懷疑未完稅製成煙草，估計市值逾5,200萬元，應課稅值約3,500萬元。

首宗案件中，海關6月2日透過風險評估，揀選及檢查一個報稱載有地毯的40呎貨櫃，該貨櫃從內地廣東抵港並準備轉口往澳洲。經詳細檢查後，海關人員在貨櫃內發現約410個紙箱，載有一批以透明膠袋包裝的懷疑未完稅製成煙草，共重約9900公斤，估計市值約4,480萬元。 

第一宗案件中檢獲的懷疑未完稅製成煙草。（海關提供）

第二宗案件中，海關昨日透過風險評估，揀選及檢查一個報稱載有雜貨的40呎貨櫃，該貨櫃同樣從內地廣東抵港,並準備轉口往澳洲。經詳細檢查後，海關人員在貨櫃內發現約80個紙箱，載有一批以茶葉包裝袋包裝的懷疑未完稅製成煙草，共重約1,700公斤，估計市值約750萬元。

上述兩宗案件仍在調查中。海關將繼續根據風險評估及情報分析，從源頭堵截私煙活動以保障稅收。

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責任編輯：楊佩瑩

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