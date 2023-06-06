【性病疑雲】27歲男子疑生眼挑針　檢查驚揭「性病疣」上眼

▲ 台灣一名27歲男子日前發現眼皮長出一個肉瘤，經檢查確診患上俗稱「椰菜花」的性病疣。

眼皮長肉瘤，竟然是患上性病。台灣一名27歲男子日前發現眼皮長出一個肉瘤，原以為是「生眼挑針」，經醫生檢查後，確診是患上俗稱「椰菜花」的性病疣。

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綜合台媒報道，達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭醫師分享一宗案例，指一名27歲陳姓男子日前發現左眼眼皮長出一個肉瘤，且有變大迹象。陳男自行買藥膏塗在皮膚上，卻未有好轉，反而越來越大。其後他去到眼科求醫，經切片發現他其實是患上性病疣，受感染的部位更包括舌頭、手指及腳趾。

陳男稱，原本以為自己只是罹患香港腳，曾有去購買藥膏塗抹「患處」，但未見有改善。他又表示，自己有一個固定交往的女朋友，在發生親密行為時會做足保護措施，而其女友的外陰部亦長出不明突出物，分泌物也傳出惡臭。

陳男其後經手術後解決問題，惟仍未能確定他的傳染途徑，但就懷疑跟他平時喜歡浸「三溫暖」有關。

性病疣可潛伏超過一年

據本港衛生署資料顯示，性病疣是由一種過濾性病毒（人類乳頭瘤病毒）引起，主要透過性接觸傳染，潛伏期一般為數星期至八個月不等，亦可超過一年。

病徵是在生殖器或肛門附近長出淡紅色菜花狀的小肉粒，並逐漸增加成簇。如不及早醫治，這些肉粒可因磨損而至發炎或流血，治療方法包括外敷藥物、電灼、冷凍和手術切除等。

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責任編輯：羅嘉欣