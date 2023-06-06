【深水埗殺女案】社協指涉事家庭未有主動尋求幫助　倡增加少數族裔義工提供幫助

▲ 社協指涉事家庭未有主動尋求幫助，倡增加少數族裔義工提供幫助。（資料圖片）

深水埗桂林街昨日（5日）發生倫常命案，29歲印度籍母親涉嫌謀殺三名年幼女兒，引起社會關於對少數族裔支援不足的問題。社區組織協會副主任施麗珊今日（6日）在電台節目表示，社區組織協會辦事處設於涉事單位所在唐樓，但對方未有主動向社協尋求幫助，外展隊也並未接觸過該家庭，因此難以掌握該家庭狀況。並認為應該安排少數族裔加入家庭服務中心，讓需要幫助的少數族裔面對「自己人」更容易開口。

施麗珊表示，社協辦公室與事發單位處同一棟唐樓。往日社協設有外展服務，會在大廈內拍門洗樓，故認識樓內大部分住戶，並會向無應門的住戶留電話。而此次涉案家庭是少數未應門的住戶之一，但她表示並不清楚原因，「如果我哋知道佢係單親、照顧三個細路，如果我哋真係識佢，我哋會關注多啲，再撩多佢幾次。」

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她續指，自己昨晚亦有回到大廈視察，有居民稱見過涉事家庭，亦有提醒對方有需要可尋求社協幫助，「我覺得佢有少少刻意避開同人接觸，因為聽啲居民講同佢話有（社福）服務，佢都話我唔使喇，冇乜特別需要咁。」

施麗珊稱，少數族裔多數為夫妻二人，而普遍單親家庭照顧三個小孩已有困難，涉事家庭面臨少數族裔、失業、獨立照顧小孩以及家庭問題等多個困境，母親面對的壓力更大，更易鑽牛角尖。而少數族裔普遍中文程度較差，亦對社會服務不熟悉，一般較少主動尋求協助，而少數族裔一般會對「自己人」更易開口對話，故要向少數族裔提供社會服務，應要有少數族裔的工作人員或義工協助。而雖然此次涉事家庭作為綜合家庭服務中心和國際社會服務社跟進的個案，但施麗珊指，據她了解，該中心人手比例十分不足，一個社工要跟進許多個案，但深水埗為重災區，人手比例應相應提升。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲在節目表示，涉事家庭屬於高危群組，尤其是夫婦二人感情破裂，正辦理離婚手續，並等待撫養權判決，「一般嚟講心情係比較忐忑，喺生活上、小朋友嘅照顧方面都起咗變化，生活壓力、經濟各方面壓力都會增加，當事人情緒會容易受困擾，甚至容易轉牛角尖。」

她又指，少數族裔家庭在其機構服務中，為數不多，他們在本港有文化差異，在照顧小孩方面的危機意識並不高，認為政府應增加相關支援，亦應檢視和加強對少數族裔家庭的措施，包括協助他們融入社區，以協助他們擴大網絡和支援系統，當他們遇到危機時，有更多人關注，當局同時亦應加強宣傳相關服務。

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記者：解青羽