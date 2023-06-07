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【喝水養生】營養師揭9大最佳喝水時機　有助提升代謝率減脂及美肌

保健美顏 11:33 2023/06/07

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營養師揭9大最佳喝水時機，有助提升代謝率減脂及美肌

炎炎夏日，要注意補充水分流失！飲水除了可以解渴，原來還有助提升代謝率。台灣有營養師就指出，飲水乃是減脂的成功關鍵，攝取充足水分更能令皮膚變好，並提出每日飲水的9個最佳時機。

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【活得健康啲】皮膚科醫生拆解惹蚊迷思　驅蚊劑成分選購使用指南

台灣營養師程涵宇在其Facebook專頁及個人網站上發文，指出人體構造有7成都是水份，因此每天都要確保自己飲足夠的水。程涵宇指出，水有6大重要功能，包括促進代謝、排除廢物、代謝營養素、調節體溫、構成細胞成分，以及潤滑作用。

程涵宇之後又提出9個重要的喝水時機，以及在該時機飲水的作用。

  • 早上起床後：促進循環
  • 上完廁所後：補充水分
  • 吃飯前：增加飽足感 幫助控制食量
  • 吃完東西後：去油解膩幫助消化
  • 回到辦公桌：提醒自己補充水分
  • 運動前：提高身體的保水能力
  • 運動中：提高運動表現（冰水/冷水優先）
  • 運動後：補充流失的水分
  • 洗澡後：補充水分

程涵宇提醒，飲水速度不宜太快，也應培養飲水的習慣，不要在想到的時候才喝、沒想到就不喝；另外她亦指出不要猛灌水，指對身體並沒有好處。至於每天應該喝多少水，她就建議用體重（kg）x 30ml的方式算出一天的目標飲水量，如果正處於減脂期間，則可以用體重（kg）x 40ml來計算。

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責任編輯：羅嘉欣

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