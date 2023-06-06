【DSE2024】下屆DSE參考疫前模式編訂4.9開考筆試　核心科目減至5日完成

▲ 下屆文憑試筆試將於2024年4月9日展開。（資料圖片）

2024年中學文憑試（DSE）考試時間表出爐，筆試將於4月9日展開，早於今年疫情下的4月21日開考，暫定於5月6日結束，歷時4周。隨著高中核心科目改革，包括中文口試、聆聽及綜合卷2份試卷取消，4個核心科筆試日數，將由以往6日，縮短至5日完成。文憑試放榜日期暫定2024年7月17日。

據考評局發布2024年文憑試考試時間表，首科筆試是視覺藝術科，將於明年4月9日開考；4個核心科目則會於4月11至16日舉行，依次為中文（11日）、英文（12、13日）、數學必修部分（15日），以及取代高中通識科的首屆公民與社會發展科（16日），成為最後一科考核的核心科目。

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據考評局近日向學校發出通告表示，明年考試時間表編訂考慮了甲類選修科目的復常過渡安排，以及參考了疫情前的2019年文憑試整體考試模式等。局方稱，由於核心科目考試的考生人數眾多，以及英文科聆聽考試對場地的特別要求，用作原校及地區試場的學校將需要暫時停課或暫停面授課堂，以騰出課室作核心科目試場之用，學校可能需要停課的日子最多為4天。

至於英文科口試將於明年3月中旬至3月下旬進行。體育實習考試將於明年2月中旬至4月上旬進行；音樂實習考試則於明年2月下旬至3月中旬進行。

考評局另預留3天（4月10日、30日及5月6日）用作科技與生活科、體育科及音樂科考試，上述3科考試日期將於報考完結後落實，若體育科及音樂科考試沒有重覆的考生報考，5月6日則會用作後備考試日，文憑試筆試將提前於5月4日結束。

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責任編輯：馮琪雅