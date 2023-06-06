【潮流走勢】無需浮誇Logo明星光環仍備受熱捧　Loro Piana低調奢華打造慵懶優雅時尚

▲ 喜歡低調奢華的你，不妨考慮入手百年意大利老牌Loro Piana。

時尚圈近年新興「Effortless Chic」，意指毫不費力下隨性低調、具質感的時尚搭配。要數到當中最具代表性的，應該是近年被名人、時尚Blogger熱捧的Loro Piana。雖然沒有明顯的Logo，沒有浮誇設計，不需要明星光環，更不像其他大牌鋪天蓋地宣傳，但都能吸引眾多名人搶著穿上。到底這個LVMH旗下最低調奢侈品牌，有何過人之處?

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▲ 近年時尚走勢傾向極簡風，主打質感、低調奢華的Loro Piana，就越來越多專業人士、明星及名媛追捧。(圖片來源: Loro Piana@Instagram截圖)

創立於1924年的Loro Piana，最初以織布業聞名意大利Trivero小鎮，後來藉著掌握上乘原料及精湛織造工藝，開始以頂級羊毛製作高級時裝及羊毛織物。品牌更發展成全球最大的羊毛製造及採購商，並為多個奢侈大牌提供布料。

由時裝、鞋履、手袋到頂級家居擺設，品牌強調講求結合傳統剪裁縫紉工藝、設計美感及嚴選最頂級、天然珍貴羊毛、羊絨及纖維布料。當中包括: 中國蒙古小山羊絨、澳大利亞及新西蘭Pecora Nera®羊毛、喀什米爾羊毛、南美駱馬毛等。

因此，即使是最簡單一件服飾單品，從選料設計、縫線處理到完成一刻，都必須以精細手工去製造。用料奢華，質感輕盈膚觸、柔軟舒適之餘，柔和配色加上簡單俐落設計，給人一種淡雅和諧感覺。不費吹灰之力就可以打造慵懶優雅時尚，所以深受高端消費者喜愛。

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爆紅原因1：設計簡約 重視質感是永恆王道

▲ Cocooning Ajour 小山羊絨連身裙。(圖片來源: Loro Piana官網)

任何一季的男女裝系列都柔軟材質、精緻做工、完美剪裁及線條美學。以最新的Cocooning系列為例，主打輕盈柔軟居家時尚。用色以質樸無華、平實穩重的中性色調為主，如White Snow白雪色、Nougat牛軋糖色、Kasha蕎麥色、Candoglia Marble大理石色等。又例如2022年春夏系列，修長柔和造型配上鮮明色彩，其布料及選色配搭，都是真正做到長青、舒適、俐落剪裁。這種混搭精緻感，不論休閒服或上班正裝服都合適。

爆紅原因2：真．極致奢華

▲ Loro Piana產品原料介紹。 (圖片來源: Loro Piana官網截圖)

除沒有多餘裝飾設計之外，用料頂級一直都是深受追捧的主因。喀什米爾小山羊毛(Baby Cashmere)，來自中國和蒙古Capra Hircus小山羊絨毛。工作人員以梳理方式在12個月大至6歲的小山羊身上取得，一生只有一次，每次大約為30克，直徑是13.5微米，是難能可貴的珍品。

另一樣珍貴原料是來自南美洲4,000多米海拔的安地斯山脈上的駱馬毛。Loro Piana與當地政府合作，設立自然棲息保護區，保護駱馬免遭偷獵者殘害。在Chaccu剪毛慶典中，由農民以無痛方式取得駱馬毛再將其放回。因此，低調設計，加上最奢華、最柔軟的用料，簡直把品牌定位推上了「極致」級別。

爆紅原因3：高質生活 貼近年輕一代

「極簡時尚」是近年主要潮流走勢，年輕、具經濟能力的一代大多都追求生活品質。不論衣著、飾物、家居用品等，都要走高質感、休閒奢華及現代時尚風格。Loro Piana亦推出富有當代摩登元素兼以經典物料而製的純羊毛毯子、床罩、針織單品等。

皇牌手袋介紹

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Extra pocket【了解更多】

▲ Extra pocket手袋，被激讚超似Hermès Kelly Pochette。(圖片來源: Loro Piana官網截圖)

▲ Hermès Kelly Pochette。 (圖片來源:madisonavenuecouture.com)

最有標誌性的產品，亦被指外型和Hermès Kelly Pochette相似，不過價錢更親民。包身走簡約俐落線條設計，採用小牛皮、鴕鳥皮或其他特殊皮革製成，設有多色多個尺寸可選。質地輕盈，配有肩帶，多用途用法適合各種場合。

Sesia 【了解更多】

▲ Sesia Micro系列，十分可愛。(圖片來源: Loro Piana@Instagram截圖)

系列有多個款式如Sesia Bag、Sesia Crossbody Bag及Sesia Happy Day等，各自有不同尺寸、顏色及皮質等可選。Sesia系列質感柔軟，搭配可拆式背帶，提高使用便利性，絕對可以一個手袋走天下。

Bale系列 【了解更多】

▲ Bale Bag 微型包，十分輕便小巧。(圖片來源: Loro Piana官網截圖)

一體成型的袋身設計，同色系內裡及內部收納袋，配上皮質天然光滑的紋理，完美展現細膩簡約美學。系列設有多尺寸、多色可選，實用之餘，亦可輕易配搭工作正裝或休閒風打扮。

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責任編緝：張懿慧