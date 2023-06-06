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【公務員加薪】公務員加薪約2至4成　學會指幅度溫和對私人市場影響輕微

社會 18:06 2023/06/06

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，行政長官會同行政會議同意，高層公務員加薪2.87%，中低層公務員則加薪4.65%。（資料圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，行政長官會同行政會議同意，高層公務員加薪2.87%，中低層公務員則加薪4.65%。當局明日將會聽取四個公務員中央評議會的職方的意見，將再決定最終加幅。香港人力資源管理學會指此次公務員加薪屬溫和，對私人市場影響輕微。

香港人力資源管理學會指，今年第一季進行的薪酬趨勢調查顯示，一般職位的加薪幅度約3.3%，略低於中低層公務員加薪幅度；高層職位加薪幅度約為3.7%，略高於高層公務員，因此公務員此次加薪總體來講屬於溫和。

而以公司規模來講，學會調查顯示，小型企業加薪幅度為4.2%，與政府加薪幅度未見有太大差距，因此認為影響有限。

合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠則稱，公務員加薪對私人市場影響不大，因私人市場加薪水平更多取決於市場經濟情況、公司盈利能力等，最終會因公司實際情況決定加薪幅度。

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記者：解青羽

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