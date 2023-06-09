【廚師發辦】中環「天希」以追求頂級日本食材的堅持　打造性價比高的omakase　

近幾年Omakase風盛行，要揀選到能提供真正的優質﹑頂級日本食材的店，並不容易。座立於中環荷里活道旁的「天希」，是用著極高質食材﹑打造性價比高的一間omakase餐廳。

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天希由數位擁有20年豐富經驗的廚師團隊打理著，對食材有高度的追求，每日精選日本時令、極優質的食材呈獻給食客。天希對食材抱著「不時不吃」和「人有我優」的堅持，料理中用上極矜貴食材如北海道最頂級大極上馬糞海膽﹑產自北海道青森大間拖羅外，當中的一道更是用上了有25G重的縞蝦，是日本三大頂級刺身蝦之一的食材。

餐廳走高檔商務路線，但定價卻親民，尤其相較中環蘇豪區其他同類型日本餐廳，性價比極高！天希 TAKAKI 的午市設有15道菜和18道菜($780/$1,180)的廚師發辦，而晚市則是18道菜($1,980) 的廚師發辦。

為了讓客人更能盡善地感受到猶如置身日本的感覺，店家更特意請來日本設計師為餐廳打造簡約日系風。大廳座位只有12個，可讓師傅們專注的為食客準備料理，另有也一間可容納約7人的VIP獨立房間。此外，席間可以與師傅交流不少食材的來源地和做法，可以令食客更明暸料理的背後，除了嚐到「美味」，還添多了一份親切感。

福岡出產的立魚刺身，師傅提供了兩個不同的部位給客人品嚐，一是魚腩﹑一是背脊。兩者皆經用熱水輕輕灼過魚皮，然後再浸上冰水，令到立魚入口煙韌帶有咬口。

旁邊伴有的是來自愛知縣的白象拔蚌，肉質爽彈，點上一些海藻鹽，提升鮮甜味，起到畫龍點睛的效果！

現在這個季節，正是捕獲鰹魚的旺季。天希用上千葉縣的鰹魚，加上一些熬煮的洋蔥汁﹑明河﹑芝麻及芽蔥絲，整體口感豐富而味帶微酸，怡到好處。

最欣賞的一個位是師傅用禾稈草把鰹魚燒過，令它入口帶煙燻味，燻香的味道在口中徘徊一會才散去，令人十分難忘！

來自北海道的鮟鱇魚肝，運用了慢煮的手法，口感綿滑，入口快溶更帶有淡淡的柚子香。

在品嚐縞蝦這一環時，更加深深體會到天希對食材的高度追求。縞蝦身上擁有極獨特的條紋，即使去殼後仍舊看得出它鮮明的紅色斑紋。雖然現在是當造季，但它的產量是極稀少。師傅分享說，天希用上的縞蝦每一隻都有約25G之重，我用了手指作個比對，是跟一隻手指粗度相若！縞蝦的肉質是極度的爽﹑彈及鮮甜，難怪能躋身日本三大高級刺身蝦之一！

此時，師傅告之他正在處理來自北海道的北寄貝。經煮熟的北寄貝才會呈現紅色，所以它的色系與我們平時坊間常見的紅肉北寄貝不同。

新鮮的北寄貝只是被輕輕地燒過，帶少許的熟度可以保留北寄貝的鮮﹑同時也帶到它的甜！此外，師傅上碟前會拍一拍北寄貝的肉身，令到它收縮，從而增加口感﹑爽彈度！

用上適時的食材，才能食到食物最鮮的味道。此時的長崎縣產的小長井牡蠣，蠔肉飽滿﹑呈黃金的色澤，口感極滑而甘甜。師傅運用了少許的酸汁便已經大大地帶出它極鮮的原味道。

用餐中途，師傅向食客們展出新鮮到店﹑重約11.5KG的拖羅。天希的拖羅會透過熟成的方法去處理，除了豐富拖羅原有的味道，也可以令拖羅的筋位更軟化。

首先呈上的是熟成了14天的野生中拖羅，師傅指出要逆紋切斷拖羅的筋，這樣便吃不出筋和渣，增加入口時的軟滑度。

緊接著品嚐的是大拖羅，它的味道比中拖羅更濃郁、油脂香更重！拖羅的魚油香味停留在口中令人極之回味。

隨後，上了一道令我感到十分驚喜的炸目光魚烏魚子。這是整餐唯一的一道炸物，也是我最喜愛的菜式之一。不得不讚內廚的功力，炸後的目光魚沒有多餘的油分，入口吃到酥脆感而沒有油膩感。目光魚被鹽、醋醃過，吃時再沾上些許的玫瑰岩鹽，很滋味！

食材「海膽」，是很多愛好日本料理人士最重視和期待的一環。泰匠馬糞海膽呈現鮮艷的橙黃色，個體厚實﹑入口即化，極之回甘，吃完真的想問一下，「可唔可以嚟多件?」。

作為最後一道的壽司，便是鯖魚卷。鯖魚經用鹽及醋醃過，而且再加上一片煮過的白板昆布心，酸酸甜甜的，可以為解食客解膩。

貼近尾聲，是以布甸玉子﹑魚湯及靜岡哈密瓜作是晚完滿的總結。

布甸玉子用了蘭王蛋，所以色澤鮮黃，而且蛋香極濃。此外，也加了芝蝦及蜂蜜，令到味道頗甜。整個布甸軟軟綿綿，入口細滑。

魚湯用上了魚頭魚骨熬成，湯色呈奶白。師傅再特意加了少許的蓮花徑及蓮花芯，前者爽鮮﹑後者入口帶滑潤感，兩款較清淡的食材加在極鮮的湯，增添了不少的層次感。

在食材質素、環境俱備的情況下，是晚確是享受了一頓十分滿足的一餐。臨走時，見到身旁的一對小情侶在吹蠟燭慶祝生日，看到他們甜蜜的笑著並愉快地自拍，相信會是一個難忘的紀念日吧！

天希 TAKAKI

地址：中環閣麟街48號FOCO 8樓

電話：96568825

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