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【為港爭光】港隊楊曉威晉身美國高球公開賽　成香港首位參賽球手

社會 18:15 2023/06/06

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港隊楊曉威晉身美國高球公開賽，成香港首位參賽球手。（香港高爾夫球總會提供）

香港高爾夫球代表隊成員楊曉威於6月5日出戰於美國華盛頓州舉行的「美國高爾夫球公開賽」資格賽，以低於標準桿3桿的139桿（72-67）成績，與美國球手JessieSchutte並列雙冠軍，成為首位奪得「美國高爾夫球公開賽」參賽資格的香港球手，亦是今年第二位晉身高爾夫大滿貫的香港球手。

（香港高爾夫球總會提供）

今年20歲的楊曉威就讀於美國史丹福大學，曾在多個比賽中勇奪佳績，包括於粉嶺球場舉行的第61屆「香港高爾夫球公開賽」以總成績273桿並列13位，創下香港業餘球手在該項比賽中最佳成績的紀錄，同時獲頒「最佳業餘球手」和「最佳香港球手獎」，表現一鳴驚人。他曾出戰多項國際賽事，包括「亞太業餘錦標賽」、「世界業餘隊際錦標賽」等。

香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊說，越來越多香港球手在國際高球壇嶄露頭角，許龍一和楊曉威將在今年分別出戰「英國公開賽」和「美國高爾夫球公開賽」，這兩項比賽均為高爾夫大滿貫。今年有兩個香港培訓的球手晉身大滿貫，反映高總和為香港高球發展出力的球會多年來的努力取得成果，為香港高球發展寫下新一頁。

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責任編輯：陳麗娜

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