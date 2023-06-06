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周潤發相隔5年再現香港大銀幕　《別叫我〝賭神〞》顛覆賭神形象

娛樂 18:17 2023/06/06

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《別叫我〝賭神〞》

發哥周潤發自2018年《無雙》後，久違5年，終於再現香港大銀幕。電影《別叫我〝賭神〞》由潘耀明導演，莊文強編劇，周潤發率領影后袁詠儀，方中信、廖啟智及柯煒林演出，影片將於6月29日上映。

發哥賭神形象深入民心，但今次他的角色吹水輝雖然被稱作「賭神」，但其實只是個吊兒郎當的賭場常客，而且也沒精湛賭術，是個十賭九輸的落魄中佬，完全顛覆了往日發哥扮演的賭神那意氣風發的形象。

【發哥生日】周潤發68歲生日　發嫂送甜蜜驚喜婚姻平淡卻幸福

《別叫我〝賭神〞》

發哥極罕長髮造型

吹水輝與好友花叔（廖啟智飾）、肥狗（方中信飾）一起經營懷舊髮廊，可惜生意淡薄，賺到的錢完全不夠還賭債。從電影海報也看到發哥的極罕長髮造型，他又穿上寒酸的服裝，配合潦倒的角色設定。

在電影中，吹水輝的前女友李夕（袁詠儀飾）突然出現，要求他照顧兒子李陽（柯煒林飾）1個月，並給他還債的應急錢作報酬。

見錢眼開的吹水輝敷衍地接下任務，當起褓姆後才發現李陽有自閉症。本以為可賺輕鬆快錢，卻為應付李陽的特殊需求而束手無策；兩人相處下來發展出父子情，並讓吹水輝找到自己的人生目標，不再頹廢過活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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