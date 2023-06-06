【親子好去處】新都會廣場聯乘Fluffy House　3大打卡位體驗耕作玩樂

▲ 《 種出好心「晴」》活動。

新都會廣場聯乘人氣高企的Fluffy House，由6月21日至7月31日舉行《 種出好心「晴」》活動。本地人氣療癒角色Mr. White Cloud & Friends走進新都會廣場L5空中花園。

白雲先生、小雨點及彩虹妹妹等角色遍佈在優美翠綠的農莊，同遊三大打卡位包括「Fluffy House農莊」中的雲朵天梯、水滴心田步道以及氣象觀天園舍。親身體驗及學習水循環每個奇妙階段，借助水滴恩澤滋養美麗心田，種出獨一無二的快樂果實。

▲ 雲朵天梯

活動橫跨3星期舉辦多場親子耕作玩樂體驗，包括3大工作坊：「STEAM氣候科學工作坊」、「《水先生的奇幻旅程》– 故事分享及工作坊」以及「爽夏有機沙律吧及廚餘再種植工作坊」，「童」遊Chill Green生活，親親自然之餘亦能歡度親子時光。

參加者可在沙律吧將品嚐由本地有機水耕農場出產的無菌無農藥新鮮蔬菜，按喜好自選配菜，隨心情配搭出獨一無二的蔬菜沙律。

▲ 水滴心田步道

L5空中花園將打造成玩味十足的「Fluffy House農莊」，以3大天氣主題包括雲朵、雨點及彩虹炮製水循環奇妙旅程，除了能與可愛的白雲先生、小雨點及彩虹妹妹合照，還能由淺入深認識水分循環的不同時刻，體驗來自水滴的滋潤好時光，寄意不同天氣下亦能耕作心田，天天種出好心「晴」。

▲ 氣象觀天園舍

此外，「Fluffy House農莊」更會展出白雲家族一系列心情勵志金句，啟發大家保持樂觀心境，愛上不同心情的自己。