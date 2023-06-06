【國安教育】「鞏固法治」師訓課程開課　蔡若蓮盼教育界同心培養學生正面價值觀

▲ 「鞏固法治」首課由中國人民大學法學院教授韓大元主講，題為「憲法是治國安邦的總章程」。（蔡若蓮fb圖片）

教育局近年推動國安教育，教育局局長蔡若蓮今日（6日）出席由教育局和勵進教育中心合辦的「鞏固法治」教師培訓課程開課禮，與逾百名教育界同工一起探討法治教育的實踐。

多名內地學者 梁愛詩譚惠珠林鄭等人主講

翻查課程資料，6節課內容與《憲法》、《基本法》及《香港國安法》相關，每課3小時，分別請來中國人民大學法學院教授韓大元、原全國人大常委會香港基本法委員會副主任梁愛詩、全國人大常委會香港基本法委員會副主任譚惠珠、東南大學法學院教授劉練軍、深圳大學教授鄒平學，以及前任行政長官林鄭月娥主講。參加對象包括中小學校長、副校、主任或教師等。

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▲ 教育局局長蔡若蓮（右五）今日（6日）出席「鞏固法治」教師培訓課程開課禮。（蔡若蓮fb圖片）

蔡若蓮在社交網站發帖表示，要建立法治觀念，維護國家安全，教師的專業非常關鍵，她感謝勵進教育中心設計為期3天的培訓課程，邀請多位重量級專家和學者，從多方面講解有關國家《憲法》、《基本法》及「一國兩制」的重要概念和內容，讓老師從中得到啟發，提升專業能量。她盼望繼續與大家同心協力，培養學生的正面價值觀，讓他們成為具國家觀念，對社會有承擔的新一代，未來為香港和國家的發展作出貢獻。

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責任編輯：馮琪雅