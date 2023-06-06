【癌症殺手】27歲打機網紅結腸癌離世　半年前確診癌末最後身影曝光

▲ 內地一名27歲的打機男網紅「凌一趙信」，近日因患上結腸癌病逝。

內地一名27歲的打機男網紅「凌一趙信」，近日因患上結腸癌病逝。「凌一趙信」在2022年11月底確診末期結腸癌，並在網上平台紀錄抗癌過程。內媒報道指出，他生前為賺錢養家供樓，拼命工作，最終導致身體出現嚴重狀況。

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綜合內地媒體報道，「凌一趙信」本名為凌平，是四川省達州市大竹縣人。他在2022年11月底被確診末期結腸癌，一直到今年1月才對外公開患病訊息，並感慨表示「人生無常」，又稱「自己種的因自己吃這個果怨不得誰，只願走得安詳……」而當時他透露自己已接受第2次化療，有點受不了。

隨著病情惡化，他也持續在網上公開自己每況愈下的身體狀況，在3月中旬時公開表示自己化療結果不理想，甚至已「開始進入倒計時」。而在周一（5日）上午11時多，他的家人終透過其帳號更新其死訊，引來一眾網民留言悼念。

內媒報道指出，「凌一趙信」原本是一名打機網紅，為了賺錢養家供樓，拼命工作，加上飲食不規律等，最終導致健康出現嚴重問題。

早期大腸癌病徵不明顯

大腸癌是本港十大癌症之一，而大腸癌一般可分為結腸癌和直腸癌兩類。本港內科腫瘤科專科醫生馬天慧曾接受TOPick訪問時，早期大腸癌病徵並不明顯，甚至是沒有病徵。大便帶血和習慣改變已是較為常見的大腸癌病徵，如持續出現便秘、腹瀉或是兩者交替都有機會是腫瘤「作怪」所致。

而當大腸癌發展至較晚期時或會出現與大便不相關的徵狀，如體重突然下降，原因不明的疲倦、貧血、腹痛及黃疸等。

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責任編輯：羅嘉欣