【全民造星V】Eddie被指貌似周國賢　現役運動員林堡熙盼代表香港出戰奧運

▲ 被封為「年輕版周國賢」的林堡熙（Eddie）參加《全民造星V》挑戰自己。

在香港這個商業城市中，做運動員或藝術家都不容易，偏偏很多有夢想的年輕人無懼困難向着目標進發。

ViuTV偶像育成真人騷《全民造星》系列每年都吸引大批追夢者報名參賽，其中一位入圍94強的《造星V》參賽者林堡熙（Eddie）外表被指跟周國賢有幾分相似，既是運動員也是演員的他同時擁有兩個夢想，並跟TOPick分享其追夢之旅。

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欲突圍而出

39號參賽者林堡熙（Eddie）自爆曾報名參加《全民造星III》，不過當時未有入圍。

今年，Eddie成為94強之一，大部分參賽者表演唱歌、跳舞，有別於其他參賽者的他選擇以「殺陣」岀戰首個回合。

他說：「我不想為了迎合比賽，而刻意做一些自己不喜歡的事。對我來說排名不重要，表演能否令觀眾享受才是考慮要素。我覺得有些新元素在節目內出現時，觀眾亦會有更多感受。」

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然而，「殺陣」未有令Eddie成功晉身60強，「有少量演戲的舖排，但我做得不夠好，舖排得不夠靚。」

現實亦有如他的表演一樣：「表演原意是一個人很專心做自己熱愛的事，即使打輸了亦無悔，知道自己搏過便OK。最後是跌低，但我的設計是我知道自己輸了，但我打得開心。」

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盼贏不怕輸

問到對輸贏的看法？Eddie不諱言：「很渴望贏，但我也不會接受不到輸。只要輸得明白，就如排除法般，剔除了令你輸掉的原因。」他續說：「一次又一次的失敗令你的路更加明朗。輸對我來說不好受，但輸會令我贏。」

從閃避球獲得啟發

Eddie自2015年開始接觸閃避球，他起初是玩單球，現在的他是打複球。

他謂：「閃避球很講求時機和即場的臨時反應，很多時候有些事未準備好，但來到、發生了，有兩個層面可以考慮。」

他續道：「第一，當刻有沒有能力做得好，有沒有能力去反應好。第二，就是心態調整，這次失敗了不要緊，但你有沒有記住這次的難關，然後下次有個準備去面對。」

他認為時機對事件很有影響力，「你做很多事會有98%不成功，但就是那2%的Timing你做便特別有效果，有些事在某特定時刻做效果會更好。」

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望出戰奧運

「你做咗幾多，你嘅身體就會有幾多。」

現為港隊閃避球運動員的Eddie認為：「很多時不是很聰明便能打球，而是身體上的硬件強化了才能打球。是因為做了練習，所以有這個結果。運動教懂我的就是不能騙人。」

他有個遠大的想法：「我很想將這個運動推至奧運項目，想自己成為香港代表的閃避球運動員出戰奧運。」

本地運動員的路不易走，Eddie直言：「在香港，只要做一些不是直接跟錢銀有關的事，很多都沒有支持。整個城市的節奏這麼快，所有事都講求利益和效率，做創作則需要時間和空間。」

他又說：「運動員需要有人Support，而當這個商業化城市跟這事在一起時便有很大衝突，因而會被忽略。」

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展望未來

談到未來，Eddie說：「演員路上，希望我可以自律多點，將彈性時間Tune到有紀律的訓練時間。運動方面，我現時一星期做兩至三日訓練，但如果我想成為一個Top運動員，起碼需要五日。愈自律便愈自由。」

一次失敗不代表永遠失敗！

記者：梁樂欣

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