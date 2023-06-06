影藝戲院相隔17年重返港島　全新旗艦戲院CINEART JP推出連環優惠

影藝戲院即將進駐銅鑼灣翡翠明珠廣場，繼青衣城及九龍城後，開設旗下現時第3家戲院，也是影藝戲院自2006年新鴻基中心舊址與影迷暫別後，相隔17年重返香港島。

「CINEART JP」院內裝潢以影藝戲院品牌主題顏色薄荷綠作主調，配合採光十足的戲院大堂及簡約型格的等候區，別具空間感。而CINEART JP提供658個座位，包括1院設有380個座位，配合Dolby Atmos系統，為港島區內佔有最多座位之影廳。而2院則設有278個座位，兩個影廳均配備Barco 4K Laser投影機，完美展現大銀幕的震撼逼力。

推出開幕優惠

影藝戲院在CINEART JP試業前夕宣布推出七重開幕優惠，配合第二期電子消費券即將發放，旗下3家戲院將推出不同優惠項目，讓影迷以優惠票價盡享大銀幕電影樂趣。

【優惠1】CINEART JP限定－開業日正價戲票買一送一

CINEART JP為慶祝6月7日（星期三）試業推出一日限定優惠，影迷於票房購買當日正價戲票可享買一送一，祝賀CINEART JP開幕迎向順利，與影迷同樂。

【優惠2】CINEART JP限定－CINEART VIP會員優惠

CINEART VIP會員全年可尊享正價電影及小食部8折優惠；而每次消費滿$1即可獲得1分，累積指定分數即可換領不同電影戲票或禮品。

由即日起至12月31日，CINEART VIP推出迎新及生日禮遇，新會員將獲贈電影戲票贈券乙張、生日戲票贈劵乙張、戲票買1送1贈劵乙張及標準細爆谷餐換領劵乙張。此外，為慶祝CINEART JP盛大開幕，由即日起至7月31日首1000名新會員，加送電影贈券乙張。

【優惠3】全線影藝戲院－CINEART MONDAY全線票價$40

全線影藝戲院包括CINEART JP、青衣城及九龍城將於6月12日起，逢星期一票價劃一40元。

CINEART MONDAY票價更適用於多部熱映猛片，包括《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》、《犯罪都市：鐵拳掃毒》及即將上映《變形金剛：狂獸崛起》。

【優惠4】全線影藝戲院－指定信用享88折

由6月16日至12月31日，中銀信用卡持卡人凡於全線影藝戲院購買正價戲票及指定爆谷套餐，可享88折優惠。

【優惠5】CINEART JP限定－指定信用逢周五或六買一送一

由6月16日至7月15日，中銀Visa/Mastercard信用卡持卡人逢星期五或星期六購買CINEART JP正價戲票可享買一送一，數量有限，送完即止，優惠受條款約束。

【優惠6】CINEART JP限定－即場優惠

由即日起至8月31日，凡於CINEART JP成功下載「CineArt」App及讚好「CINE-ART HOUSE 影藝戲院」Facebook Page，並向戲院同事出示，即可享有細爆谷乙份。數量有限，送完即止。

【優惠7】CINEART JP限定－抵食之選

CINEART JP悉心為影迷準備不一樣的餐飲體驗，由6月7日試業日起推出3款新品，包括「芝士拉絲熱狗腸」、「日式照燒雞串」及「低糖窩夫（配朱古力或士多啤梨醬)」，3款均一律售38元，售完即止。

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