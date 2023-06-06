【醫療券】政府7月起容許醫療券配偶共用　配偶一同登記即可連結

▲ (資料圖片)

醫務衞生局及衞生署向立法會提交文件，公布配偶共用醫療券的優化計劃將在7月內推出。

當局表示，正擬定計劃的執行細節，其中一個原則是盡量便利長者，簡化申領過程，無需長者預先申請。根據初步 設計，長者及配偶在雙方同意下，只需於任何一方使用醫療券時，一同親身到訪醫療服務提供者， 出示身分證及申報婚姻狀況，然後登記一次，雙方的醫療券戶口即會在電腦系統上作出連結，直至任何一方提出書面請求選擇退出為止。

最新影片推介

另外，當局表示，由今年4月28日起，醫療券計劃的適用範圍已經擴展至涵蓋四類參與「認可醫療專業註冊計劃」的醫療專業人員（即聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師）所提供的基層醫療服務，以及經他們專業評定後並提供的醫療設備，例如助聽器等。

當局預料，優化措施實施後，預計可惠及接近170萬名合資格長者。截至2023年5月底，已經有接近70名新增的四類醫療專業人員參與醫療券計劃，合資格長者可以在接近150個相關的服務地點使用醫療券。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋