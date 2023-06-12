【全民造星V】KC笑談Win Win男友之名　黃家灝享受表演不受勝負影響

▲ 黃家灝（KC）是《全民造星V》的大熱人選。

ViuTV偶像育成節目《全民造星》系列成功捧起MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR等明星，於現今的娛樂圈內發光發亮，吸引不少粉絲追隨。

ViuTV今年繼續舉辦《全民造星V》，跟MIRROR成員姜濤同為99號的黃家灝（KC）是《全民造星V》的大熱人選，KC曾與女友楊安妮（Win Win）一起拍攝節目《男女自然觀察學會》，預先於觀眾心中留下印象，為出道作好準備。

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大熱參賽者

《造星V》參賽者的一舉一動近日成為網民熱話，被指是賽前大熱的黃家灝（KC）回應TOPick：「大不大熱，我覺得少許是頗OK的，但這是雙面的。好的地方是，既然我參加這個節目，我有想展現的事，成為有熱度的人是好事，變相令更多人看我的表演，也證明了我有一些引人欣賞的地方。」

他續說：「另一方面可能會多了一些壓力，但我覺得能夠處理。壓力都是來自別人的期待，同屆參賽者都會有這個壓力位，就是怕令大家失望。大家也是人，一定有好和不好的時候，最重要是自己能夠接受和處理這種情緒，還有做好自己。」

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未受勝負影響

他未有將過多的壓力背負在身上，「比賽中一定會有勝負和喜好，但我覺得我在做自己喜歡和滿意的事，那便沒問題，過到自己的關便可。」

KC談到對勝負的看法，「我覺得是掌握在評判手上，觀眾也會有判斷，這不能由我們去決定、擔心。想太多反而會影響表演的心態，所以將焦點放在如何做好自己的表演和做好自己的狀態，享受了表演就算結果如何都會覺得開心。」

▲ （《男女自然觀察學會》）

曾歷二度撕裂

KC自中學畢業後開始跳舞，現有8年跳舞經驗，他會視為工作並謙稱仍然繼續學習中。

他分享一次受傷的經歷，「試過韌帶斷裂，休息了一年左右，嚴重程度是二度撕裂，起初排操時拗柴，之後沒有理會，繼續跳。但情況嚴重了，去看物理治療時得悉有二度撕裂，如果再嚴重點可能真的會斷韌帶，所以立即停下所有工作。」

當時正碰上疫情，KC有不少跳舞工作都暫停了，亦正好是他身心休息的好時機。

放下跳舞後，KC有感不想停下來，「直到受傷那刻才知道你有多想去跳，你會不想放棄現有的，一旦停下，便失去了跳舞的感覺。休息時更加珍惜了。」

不過受傷亦令他有更多領悟，「跳舞是可以很熱血、很Push，但同時亦很需要懂得照顧自己身體，沒有好的身體是做不到任何事情。」

▲ （《男女自然觀察學會》）

從跳舞學懂待人處事

一直以來很受家人照顧的KC坦言：「以前不太懂得跟人相處，脾氣也不好，但自從中學沒再玩音樂，轉去跳舞後便見識到很多不同的人，他們很懂得跟別人去溝通，關心別人，跟大家一起學習跳舞時學懂很多待人處事。」

他覺得：「跳舞要堅持，那種熱血、好玩、Enjoy的感覺是令我很想繼續。即使跳得不好，每晚回家後便會檢討，漸漸令自己基本功紮實之餘，心態也更加紮實。」

KC曾經覺得以前的自己是個很差的人，「很多謝中學一位老師，他強調態度可以改變一切。只要心態良好、謙心，我是可以變好的。」

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被冠上「Win Win男友」

去年，KC女友楊安妮（Win Win）參加了《全民造星IV》並入行發展，隨着Win Win的愈來愈入屋，KC亦於不知不覺間被冠上「Win Win男友」之名。

他謂：「我有時覺得很搞笑，它（Win Win男友）好像變成了我的名字，我比較看得開，大家有這樣的印象都不錯。」他補充：「我會希望大家記得Win Win男朋友之餘，也會記得我有在《全民造星》內排過舞。」

他不會介意女友的知名度比自己高，「是相輔相成的，我從來都喜歡百花齊放，如果自己欣賞的是多人喜歡，其實我都會開心。」他又認為：「這個世界有很多不同種類的人，有很多不同種類適合你的人，所以沒有特別比較的感覺。」

KC和Win Win大方公開戀人關係，他坦言：「我不阻止大家Focus這事，但希望大家可以留意更多我們的作品或節目。」二人拍拖近5年，KC不介意戀情成為去討論話題，「沒甚麼好隱瞞，無謂去掩蓋，我們都十分穩定，是互相學習、互相進步的關係。」

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盼藝術工作者被尊重

KC期望大家喜歡看其表演及了解跳舞，「我認識很多不同做藝術如音樂、畫畫的人，他們全部都需要受尊重。我覺得不能拿槍逼你尊重，如果你喜歡一件事便會了解，便會尊重。」

他又希望大家可以多多支持並為他打氣！

記者：梁樂欣

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