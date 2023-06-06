【精神健康】精神病患者存暴力傾向？　醫生解構外界兩大常見謬誤

▲ 市民到鑽石山荷里活廣場獻花悼念。（湯致遠攝）

鑽石山荷里活廣場上周五（2日）發生兇殺案，一名有精神病紀錄的男子在商場內，以利刀襲擊2名女子致死。而本周一（5日），深水埗又發生母親焗殺3稚女事件，引起大眾對精神健康的關注。TOPick為此亦訪問了精神科專科醫生歐陽國樑，有關外界對精神病患者可能存有的一些謬誤及偏見。

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精神病患者存暴力傾向？

歐陽國樑醫生受訪指出，精神病有許多種，只有很少數精神病患者有暴力傾向，而這些暴力行為亦只會出現在最嚴重的精神病患者身上。反而是一些本身有暴力傾向，或有性格缺陷的人士，犯案機率會比精神病患者更高。

會否出現「破窗效應」？

近日接連發生嚴重傷人事件，令人心惶惶，憂心同類型事件會再出現。歐陽醫生則表示，當精神病患者會不理智到傷害人，未必是受新聞報道所刺激：

病人犯案很大機會是本身病發所致，與生理因素有關，如中斷治療、停止服藥等；而與心理因素無關，因此不必受外在刺激已可犯案。

歐陽醫生續指，精神病患者有攻擊行為，可能與出現妄想幻覺、無人求助、拖延病情等有關；未必能以一般人理智去理解：

在他們（患者）的世界不是有意傷害人，只是以為保護自己及身邊人，甚至在事發後可失去當時記憶。

他稱，反而是大眾追看相關新聞，情緒會更易受牽動，因此當感覺到受新聞影響時，就應停止觀看相關新聞。

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記者：陳昊淋