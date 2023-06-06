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【醫療券】第四季起醫療券當中1千元需用作指定用途　包括注射疫苗及洗牙 (附特定用途一覽)

社會 19:23 2023/06/06

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

(醫療券網站圖片)

政府於去年施政報告提出，於長者醫療券中加設條件，長者只需使用至少1,000元醫療券於適當的健康檢查、慢性疾病診斷和管理等特定基層醫療服務後，即會獲自動發放 500 元獎賞至其戶口作同樣用途。當局今日公布詳情。

醫務衛生局向立法會提交的文件顯示，特定用途包括 ：

(i) 西 醫／家 庭 醫 生：健康評估、驗 身、篩檢、防疫注射、 處方預防藥物，及治理慢性病症等；

(ii) 中醫：健康評估及慢性病症管理等；

(iii) 牙醫：牙齒檢查、洗牙、脫牙、補牙等；

(iv) 「慢性疾病共同治理計劃」 （ 於2023 年第四季推出 ）

 及 (v) 全港所有地區康健中心／地區康健站的個人化服務費用，包括針對高血壓、糖尿病、膝關節痛症及腰痛症的慢性病管理計劃，及針對後心肌梗塞、髖骨折及中風的社區復康計劃等。 

當局指，現正制定先導計劃的執行細節，以及有關持份者的意見及提議。待我們理順當中的施行細節，將配合「慢 性疾病共同治理計劃」，一併在2023年第四季推出。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳展棋

 

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