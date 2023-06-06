【煽動仇恨】國安處拘6人　涉製虛假文書及煽動仇恨政府

▲ 國安處拘6人，涉製虛假文書及煽動仇恨政府

警務處國家安全處今日（6日）於全港各區，拘捕3名男子及3名女子，年齡介乎33至64歲，涉嫌「串謀偽造」及「作出具煽動意圖的作為」罪。6人正被扣留調查，警方搜捕各人住所並檢獲有關文件及電子通訊工具。

警方調查顯示，6人懷疑串謀在文件上偽造簽署，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第159A條及71條「串謀偽造」。

其中一名33歲男子及一名64歲女子，涉嫌危害國家安全，多次透過社交平台，持續發布具有煽動意圖的訊息，內容涉及煽動他人引起對中央及香港特區政府的憎恨、支持香港獨立，以及鼓吹武力對抗等。干犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第9及10條「作出具煽動意圖的作為」罪。

6人正被扣留調查，警方根據法庭手令搜查各被捕人的住所，並檢獲有關文件及電子通訊工具。

警方提醒，「作出具煽動意圖的作為」屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁兩年，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：解青羽