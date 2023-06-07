【生命鬥士】25周極早產B兩度爆肺戰勝死神　港媽樂觀應對︰不停哭是沒用

▲ 3歲半絡堯是25周出世的早產BB，現時健康成長。

BB在媽媽肚裡住足40星期非必然，現年3歲半的男孩絡堯活潑精靈，愛笑愛跟妹妹一起玩，想像不到他是25周3天極早產BB，在媽媽肚中住了不足7個月搶閘出世，多處器官發育未完全，只有750克重，細粒身軀插滿喉管接駁維生儀器，躺在氧氣箱，醫生多次指性命隨時保不住，3次徘徊生死邊緣。

妊娠初期出血作小產

兩孩媽媽Zuki跟丈夫育有一仔一女，絡堯和珞莛，Zuki是位樂觀、充滿正能量的港媽，她樂意分享早產兒的經歷，盼其他早產孩的家長可度過難關，陪孩子成長。Zuki回想陀第一胎狀況連連，出血作小產，只是當時是第一次陀B的新手媽媽，未驚覺是大問題。

絡堯是25周3日出世極早產BB，計返只有6個月多就出世。陀他的時候一直都有出血，產檢時有跟醫生說，亦曾因出血而入急症室，檢查過後住院1、2天就回家，又試過約21周時放工在街穿羊水，醫生沒說是大問題。

▲ 大仔Luke是25周出世早產BB，媽媽認為孩子健康無價的。（文子健攝）

24周胎兒沒羊水保護

直至24周產檢時，醫生知道Zuki再出血，就著她立即入院。Zuki現時回想24周前的狀況醫生未有很在意，估計可能是醫學上24周前不計是胎兒。

當踏入24周視為嬰兒一個「人」去看待，醫院緊張些，就立即入了院做檢查，那晚檢查到裡面無曬胎水很危急，怕BB在裡面窒息。

▲ 絡堯25周3天出世，只重750克。（受訪者提供）

羊水的作用是保護及助BB成長，媽媽肚裡少羊水對胎兒很危險，醫生給Zuki選擇是否立即開刀，不過太細出世亦有風險，很多發育未完全。

24周幾那時太細，生存機率剩很少，立即開刀或繼續待在肚中均有危險。我揀不如等多幾日，看看情況，期間用儀器監察BB有否心跳，如很危急就需即時開刀。

25周3日自然出世

最後，兒子在Zuki腹中待多了約一星期，很叻仔！她表示可能兒子知道不能久留，「轉晒身、頭都轉埋準備出世」，到25周3日自然出世，不用開刀。Zuki前一日開始宮縮6、7小時感辛苦，但推到產房時，由於BB細小，不用5分鐘就順產出世了，致電予丈夫陪產，但因很快已生了，丈夫也趕不及來。

絡堯出世當刻，媽媽未來到切見他一眼，因為生死一瞬間，十多位醫謢分秒必爭地立即為BB插喉，推了去NICU。

我一眼也沒有望過他，但那時他有喊過一聲，那一下我就安心。

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過了約12小時，Zuki可下床去望望兒子，絡堯只重750克。第一眼感覺「真係好細，好似貓仔，比家中貓咪還小」，Zuki沒見過如此細的BB，兒子更插了很多喉駁儀器，看在眼裡感心悒……

其實在BB出世前，已有兩位兒科醫生跟Zuki講解早產嬰的發展及問題，說出最嚴重的狀況，「講到心肝脾肺腎都好似有問題」，她跟丈夫有心理準備，出世前亦有打強肺針，亦明白早產BB的狀況不同，絡堯就主要是肺問題和呼吸不好，眼睛亦要做激光手術。

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3次遊走生死邊緣

由於探望BB時間有限，Zuki回想初時當望不到兒子時會哭，難免擔心而胡思亂想，當望到BB時就感到安心，不再流淚。她亦明白不停哭是無補於事，決定保持正能量，為兒子打氣，相信兒子、相信醫護。

絡堯出世後住院逾半年有200多天，期間戰勝了3次死神。早產BB出世需用氧氣機，絡堯的肺較弱，爆過2次肺和右邊肺試過塌肺。Zuki說道︰

早產BB的父母其實最怕醫院夜晚打電話來，說很危急要立即到醫院簽紙，兒子最危急的時候是整個人腫脹，爆肺很危險，要開窿插喉放氣出來，有位醫護長期坐在仍旁邊，醫生說怕他過不到……

▲ 現時3歲多絡堯很愛笑，發展有進步。（文子健攝）

疫情限制探訪

絡堯是2019年11月下旬出世，他住院不久開始爆發新冠肺炎疫情，父母由日日去醫院探病，變成完全不准探訪。Zuki一個月沒見過兒子，視像也沒未能安排，只間中看兒子的相片度日。Zuki只能默默給兒子信心，堅信他在醫護照顧下能捱過難關。

兩度爆肺加塌肺外，兒子有其他問題，例如小腸氣、早產嬰兒眼（早產嬰兒視網膜病變）致出血水需做激光，正值疫情，家人只能去醫院簽紙，沒得望BB一眼。

Zuki得知有些早產BB至一歲多兩歲都未能出院，絡堯半年多出院已是很叻。由於疫情長時間沒見面，當媽媽接兒子出院時，直言「我是不認得他，兒子大隻了很多，眼睛又大了很多，呢個係咪我個囝？」

▲ 絡堯很愛錫妹妹，兄妹一起互相學習成長。（受訪者提供）

發展成長慢慢來

出院回家時，絡堯重1點多kg，仍要靠儀器吸氧氣，家中租借了2部氧氣機，而媽媽必須在醫院跟醫護學識兒童急救。面對另一難題成長發展，Zuki選擇處之泰然，深明兒子早產，發展比他人慢，不會太擔心。

最緊要是保住他條命先，發展那些其實追得返。的確兒子所有發展比其他正常小朋友慢，如行路、爬、說話等，現時仍要看言語治療，但他慢慢有進步。

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現時兒子上普通幼稚園的K1，媽媽非常感動，尤其見兒子喜歡返學、做功課、主動學習。幼稚園有到校的言語治療服務跟進，兒子入學前說疊字、一兩句，說不到完整句子，現時已可說完整句子。記者問慢熱的絡堯是否喜歡上學，他大力點頭笑著回答「唔」！媽媽坦言「最緊要健康，不用太多期望，不用成績好」。

早產BB絡堯身體較弱，近期傷風感冒較難痊癒，早排更嘔致呼吸不到、雙眼失焦，情況嚴重需入院，現時定期食哮喘藥，爸媽大感心痛。

兄妹共同學習成長

問及在懷第2胎時會否擔心是早產BB，Zuki坦承有擔心，但想育多位小朋友，令大仔有弟/妹共同成長。的確，絡堯有了妹妹後，發展大躍進，因為看到妹妹做，他會跟住做。

到陀妹妹，醫院有記錄大仔早產，故此我有在特別科產檢，檢查全部正常，到20多周之後就回到普通產檢。細女是健康足月40周出世，重3點多kg。

▲ 孩子健康快樂，一家四口整整齊齊在一起勝過一切。（受訪者提供）

減少哭泣樂觀應對

絡堯健康成長得來不易，Zuki感受至深，身為早產BB家長要保持樂觀，勿過分緊張，不要悲觀整天在哭。

如果你不停哭，覺得BB不行不行，其實孩子會感受得到，他在氧氣箱內，媽媽跟他傾偈多些，樂觀心情覺得他沒事，他就會沒事，要很正面。

在漫長的成長路上，Zuki抱著信念，早產BB一定不可以比較，理性去分析始終早別人數個月出世，比較不到，就算跟早產BB比較也不行，大家的情況不同。

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記者︰顏紫燕