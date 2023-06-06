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【打擊走私】警方海關聯手打擊海上走私　貨船檢310萬元走私急凍牛內臟

社會 21:03 2023/06/06

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警方在貨船上檢獲310萬元走私急凍牛肉臟。(警方圖片)

執法部門聯同海關海域聯合特遣隊昨晚(5日)在香港南面水域展開反非法入境及反走私行動。檢獲約27噸、總市值約310萬元懷疑走私急凍牛內臟，拘捕兩名男子。

    點擊圖片放大

根據情報分析及調查，人員鎖定一幫不法分子涉嫌在本港東南面水域進行走私活動。昨日晚上，人員發現兩艘可疑快艇於蒲台島以南進入香港水域，並駛至橫欄島附近徘徊。其後一艘貨船駛至，並將貨物用吊臂吊至兩艘快艇上，涉嫌進行走私活動。

人員隨即採取行動，惟快艇最終離開香港水域並往內地方向駛去。最終人員成功截停該艘貨船，並在貨船上檢獲約27噸懷疑走私急凍牛內臟，檢獲物品總市值約310萬港元。行動中，貨船上兩名男子(28及70歲)涉嫌「處理貨物意圖協助他人輸出未列艙單貨物」，而船上缺乏合適冷藏設施，衞生情況令人擔憂。案件由海關繼續跟進調查。

根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬港元及監禁7年。

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責任編輯：解青羽

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