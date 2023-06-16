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【特首政策組】專家組舉行首次會議　黃元山：已設立四大合作機制

政治 15:06 2023/06/16

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經濟發展專家組上午舉行首次會議。（政策組官網圖片）

特首政策組專家組今日舉行首次會議，首節會議是經濟發展專家組會議，下午則分別舉行社會發展專家組及研究策略專家組會議，均由特首政策組組長黃元山主持。

（政策組網站圖片）

黃元山希望，政策組與專家組在未來一年的溝通是緊密、深入、精準和機密。政策組已設立四大合作機制，包括：

（1）聯絡人機制：每位專家組成員都會配備一位特首政策組的資深研究人員，作為該專家的個人研究聯絡專員，為專家組成員提供及時、適切及針對性的交流和協助，包括最少每季度的接觸交流；

（2）研究成果對接機制：特首政策組非常樂意聆聽專家的研究成果，豐富特首政策組研究的角度和內容；

（3）小組交流機制：政策組會按研究題目與熟悉該項目的相關專家組成員，進行深入溝通；

（4）作為外部評審審視政策研究資助計劃機制 – 專家們亦會有機會就特首政策組負責管理的兩項「政策研究資助計劃」，作為外部審視員(external reviewer)，協助評審相關的研究計劃書及為有關研究申請提供意見。

（政策組網站圖片）

特首冀政策組有四大貢獻

黃元山表示，特首希望政策組有四大貢獻，包括：（1）高瞻遠矚，倡議及協助制定長遠和策略性政策； （2）緊貼國家發展，分析及建議融入國家發展大局的對接重點；（3）審視國際關係和形勢，分析機會和風險；及（4）掌握香港民情，了解市民關注大方向和重點，並發掘有利社會和諧穩定的因素，協助決策方向和制定措施。

（政策組網站圖片）

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責任編輯：林曉君

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