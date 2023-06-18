【創科發展】李家超：近年佳績證香港創科和研發潛力不斷提升　獲國際認可

▲ 李家超在創科展收到兩位同學親手創作繪製的父親節心意卡。（李家超Facebook圖片）

由香港創新基金舉辦的香港創科展頒獎禮今日舉行，特首李家超出席並致辭，同場還有專程來港的日內瓦國際發明展評審團主席。李家超在頒獎禮上，收到兩位同學送上親手創作繪製的父親節心意卡，「我感到很窩心。」

今年創科展有近120間學校共約1 200名小四至中六學生及教師組成的師生隊伍，提交約400個參賽作品，李家超說，當中不少參賽作品，專為傷健人士、獨居長者等社群而設計。「同學們善用創新科技造福社群，展現對社會上有需要人士的同理心和關愛，非常令人鼓舞。」

李家超形容，香港的創科實力雄厚，近年屢創佳績，其中在世界上最重要的國際發明展覽之一——日內瓦國際發明展，香港今年勇奪近300個獎項，是去年得獎數目的1.5倍，歷屆最多，可證香港創科和研發的潛力和實力不斷提升，並獲國際認可。

李家超期望各創科業界、校長、老師繼續與政府同心協力，通過課堂內外多元的STEAM及創科學習活動，積極發掘和培育年輕一代。他又鼓勵同學們繼續抱持對科學科技的熱誠、嚴謹求真的態度、敢於創新的精神，努力學好科學科技的知識，將來回饋香港和社會。

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責任編輯：林曉君