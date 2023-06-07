【父親節2023】父親節心思禮物推介　DIY皮製品+高級鋼筆+酒店Buffet【內附連結】

▲ 趁一年一度的父親節為爸爸挑選一份兼具實用、心意的禮物。（iStock）

身為一家之主的爸爸總是為家庭默默付出，趁着一年一度的父親節，為爸爸挑選一份兼具實用、心意的禮物吧！以下幾款父親節熱門心水禮物，未決定好的孝順仔女不妨參考一下！

1. DIY皮革製品

皮製用品耐用美觀，最適合成熟又有品味的爸爸們，如果更是由仔女或媽媽們親身製作，更是最好的愛心牌禮品。

The Lederer 為本港碩果僅全的本地製皮廠——瑞興皮廠的零售店，售賣本地及法國、意大利進口的原塊皮料、DIY材料包、手工皮藝製作工具及保養用品，是全港唯一銷售自家製港產皮革的皮藝專門店。店內不只有各式皮革DIY材料包，亦有少量皮革製品，適合不同需要的孝順仔女。

The Lederer

地址：深水埗大南街219號地下

2. 高級文具

如果是日常工作需要經常用筆的爸爸，送他一枝時尚同時不失優雅品味的鋼筆盲最適合不過。

位於銅鑼灣的高級文具小店文薄具社 Journalize，是港島區相當具人氣的文青小店，店主不時引入日本或歐洲的鋼筆、沾水筆及墨水，亦有售賣種類豐富的精美文房用品，為爸爸選購靚筆的同時，小心隨時反客為主，被心水文具攻陷。

文薄具社

地址：銅鑼灣摩頓臺灣景樓6A號

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3. 父親節蛋糕

就到節日慶祝，一個充滿父親節氣氛或與別不同的蛋糕當然不少得！無論是花心思為爸爸挑選口味，抑或親身製作，相當都會令爸爸們甜在心頭！

本地人氣特色小店 Circle Bakery 不經不覺已 15 周年，近期推出可愛又獨特的全新「鹹味系列」蛋糕及酒味蛋糕，包括全港首創「章魚小丸子棉花蛋糕」、芝華仕威士忌 Tiramisu 蛋糕，前者外表像真度極高，蛋糕面層灑滿木魚絲及章魚丸子醬，切開「丸子」，內裏更有真 ‧ 章魚粒及肉鬆；後者中間則有浸滿芝華仕威士忌及咖啡酒的手指餅，鹹甜混合和酒香蛋糕就最適合怕甜或喜歡摸杯底的爸爸！

Circle Bakery

地址：銅鑼灣裕景商業中心21號地舖、火炭禾寮坑路18-28號聯邦中心8樓B室

4. 父親節大餐

母親節期間餐廳、酒店處處大肆宣傳各種母親節大餐，來到父親節，當然也要好好慰勞爸爸們。

港島香格里拉龍蝦吧餐廳的父親節升級版菜單，包括全新推出的開胃前菜席前餐車牛柳他他；主菜選擇包括豐腴脂香的香烤肉眼扒或煙燻牛肋骨等頂級肉饌，或是充滿海洋氣息的時令海鮮佳餚。

價錢：每位$798（ 6 月 18 日限定供應）

備註：可額外以每位$100 加配兩小時無限暢飲指定飲料，包括無酒精雞尾酒、果汁和汽水；或以每位 $300 升級至無限暢飲指定香檳及紅白餐酒。

查詢︰2820 8560

港島香格里拉珀翠餐廳在維多利亞港與天際線交織出的迷人景色作伴下，於米芝蓮一星珀翠餐廳細嚐精緻季節套餐。由酒店行政總廚 Uwe Opocensky 精於採用時令食材，包括法國帶子、帝王蟹、日本石斑魚等匠心巧製而成的特色美饌，讓子女與父親細味一席優雅法式饗宴。

價錢：午市套餐每位 HK$738 起；晚市套餐每位 HK$1,388 起。

查詢︰2820 8590

▲ 香港嘉里酒店大灣咖啡廳的美式烤肉狂熱派對必定令食肉獸爸爸大滿足。（餐廳提供）

香港嘉里酒店大灣咖啡廳的美式烤肉主題自助餐盛宴，讓鍾愛肉食的爸爸縱情盡享一系列引人垂涎三尺的滋味美饌，包括烤肉高手於戶外燒烤區即席炮製炭燒原隻小山羊等美食，其他自助餐精選美饌包括香烤牛肋骨、燒原隻牛仔膝、烤意式香腸等，以及多款燒烤派對必備配菜與任食經典美式甜點。

價錢：晚餐每位 HK$808

備註：6月18日當天將送出 Mindful Sparks 出品的精選氣泡茶乙支送給每位爸爸。

查詢︰2252 5246

5. 父親節 Staycation

送老公一晚酒店 Staycation！讓平日忙於工作的爸爸可以享受酒店服務及美食，舒緩工作上的疲勞，一家人同時盡享歡好溫馨時光。

▲ 雙倍「童」樂家庭住宿計劃包括翌日於Southside Bistro餐廳享用半自助早餐、每晚 500 港元餐飲消費額，房內更有兒童主題帳篷佈置和兒童迎賓禮物。（酒店提供）

香港數碼港艾美酒店的雙倍「童」樂家庭住宿計劃為您和家中的小寶貝帶來雙倍歡樂，計劃包括翌日於Southside Bistro餐廳享用半自助早餐、每晚 500 港元餐飲消費額、房內兒童主題帳篷佈置和兒童迎賓禮物。住宿計劃包括最多兩位成人及兩位 12 歲以下兒童入住相連家庭客房住宿一晚，每房每晚$4,000+10%起。

查詢：2980 7788

記者：王嵐