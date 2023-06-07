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【東張西望】口角後遭持刀指嚇　菜檔職員冷靜談判：刀解決唔到問題【有片】

娛樂 10:11 2023/06/07

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菜檔職員口角後當街遭持刀指嚇。

TVB資訊節目《東張西望》昨日（6月6日）播出一集，因荃灣河背街前日（6月5日）有一名男子持菜刀指嚇菜檔職員，菜檔職員跟對方冷靜談判，最終獲警員到場制伏。《東張》主持陳瑞菱訪問被指嚇的店員回應事發經過，以及市民回應事件。

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當街持刀指嚇

菜檔職員阿鴻憶述當日事發經過，指該名男子倒車時撞到菜檔簷篷，然後企圖不顧而去，阿鴻便趕上前喝停對方，二人發生口角：「可能激發咗佢情緒，覺得唔尊重佢。梗係鬧啦，整到我篷要賠錢㗎嘛。」

阿鴻續說：「幾咗幾句好粗俗嘅粗口，基本落車睇過冇事就可以走。但佢冇選擇走，選擇落車過對面買把刀嚟斬我。」

有途人拍低當日片段，見到該名男子手持菜刀，不斷肢體觸阿鴻，期間更多次提起菜刀，畫面驚心動魄。現場有不少途人經過，而隔壁菜檔人員亦似若無其事繼續工作。

（影片截圖）

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阿鴻轉述持刀男說話：「佢話整到你個篷最多咪講sorry囉，我話sorry搞唔掂㗎喎。冷靜啲先，你唔好拎住把刀，刀解決唔到問題㗎。」他指面對此類事情，離開更加觸動對方情緒：「我話，先生冷靜啲先，邊個錯都好，揸住把刀有後果要負責，跟住佢就縮一縮。」

持刀男見到有人拍片，企圖指嚇拍片者，阿鴻製止後持刀男便離逃現場，然後被警察制伏。

另一段閉錄電視畫面見到，有兩名警員到場阻截，其後男子把刀掉下，被按在牆上雙手被鎖上手銬，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕該名33歲男子。

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點擊睇《東張西望》片段：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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