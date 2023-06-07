【飲酒過量】26歲KOL直播鬥飲白酒猝逝　家中牆壁寫：錢比命重要

▲ 26歲KOL直播鬥飲白酒猝逝，家中牆壁寫：錢比命重要。

過量飲酒對身體有害。近日，内地一名26歲網紅「中原黃哥」因直播與人PK狂灌白酒，倒在家中，妻子便立即召救護車並對他進行急救，但可惜最終搶救無效，不幸身亡。

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綜合内地媒體報道，26歲的河南網紅「中原黃哥」因直播與人PK飲白酒，6月2日凌晨在家中去世。據知情人講述，「中原黃哥」一般晚上8點開始飲酒直播，妻子則會在一旁陪同照顧。未料當晚直至凌晨4時許，妻子仍未見他下樓休息，於是上前查看，竟發現他倒在地上不省人事。

妻子見狀立即召救護車，並在醫護人員指導下對他做人工呼吸，惟最終搶救無效身亡，留下妻子和4歲的兒子。妻子表示，他當時喝了兩瓶白酒，發現他倒下時「手機還開着直播，還有聲音在響」。

最後「中原黃哥」的妻子證實了死訊，並上傳多段與「中原黃哥」相關的影片，從中可見，「中原黃哥」房間内到處都是啤酒瓶，以及直播所用到的攝影器材，家中牆壁上還寫着「錢比命重要」、「我不吃我不喝我就要錢」等字眼。

但網絡上有很多網民稱其是「蹭熱度」，他的妻子則表示，「好多人說他為流量賺錢不要命，黑我老公，我只想說我老公是一個對家庭很負責任的人，對我和兒子也是疼愛有加」。她還強調老公做直播以來，從沒「割過粉絲韭菜」，沒賣過一樣產品，並稱「他人很善良」。

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「中原黃哥」有多個社交賬號，擁有十餘萬粉絲，目前這些賬號均被封禁。據悉，他經常因直播飲酒而被搶救住院，妻子、父母曾多次勸阻他戒酒未果。半個月前，他還參加了網紅「三千哥」的葬禮，而「三千哥」同樣也是因PK飲酒過量而逝世，「中原黃哥」也因此決定要少喝。

事件曝光後，引來大量網民的熱議，紛紛表示「中原黃哥」的做法不可取，「三千哥的教訓，沒有對中原黃哥起到警示...」、「真是要錢不要命」；亦有網民對這種做法感到不解，「直播也看不到是不是白水，為啥要真喝」，但有網民則指出，該類飲酒直播會有「點火驗酒」環節，真實才能吸引更多觀衆。

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責任編輯：羅嘉欣