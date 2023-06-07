【一舞傾城】蔡潔無悔處女作全裸演出　不介意屢被指變樣：代表演得好成功

▲ 蔡潔大談入行9年的演藝生涯。

蔡潔（Jacky）在TVB劇集《一舞傾城》內飾演當紅舞小姐Monica，先後與多名男藝人上演強暴及親熱戲份，包括被李嘉「霸王硬上弓」、酒店獻身李道瑜，還有與楊明酒後一夜情，挑戰性極高。

她接受TOPick專訪時表示，很多觀眾戥Monica肉赤，仿如深入其境為她感到心痛：「觀眾看得投入是一件開心事，感謝觀眾支持。」

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▲ 蔡潔在《一舞傾城》內演當紅舞小姐Monica。

訪問舞女做足功課

蔡潔入行9年首次扮演舞女，為了演活角色做足準備功夫，開拍前特意找了80、90年代當過夜場舞小姐的對象做資料搜集，還參考舊電影中的美女造型、言談舉止等。

她說：「接了角色，便會盡我能力做到最好。無論任何角色舞女也好，警察需要開真槍又好，甚至談情說愛的，其實每一樣都各有難度。觀眾可能覺得談情說愛很簡單，其實不是。我覺得以上每一種戲，要做到好看並不容易。」

蔡潔是一名對自我要求甚高的女生，在近乎10年的演藝生涯中，從沒試過推掉工作，認為每一個角色都是機會，緊緊的去抓住它：「任何角色來到都會接，不想錯過任何機會。遇到合適自己的角色當然好，但若有挑戰性、跟自己性格不一樣的，就像今次，工作來到只會想，如何能把角色演繹得神似。」

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做足安全措施

回想起與李嘉的激烈場口，她表示事前一定要與對方綵排，始於是一場動作戲，很多需要遷就和配合的地方：「現場有好很玻璃杯，很多導具、甚至枱角是危險的，李嘉因拍攝這場戲而受傷。始終跟文戲不同。」

至於與李道瑜的床戲，她直言大家都著重做好防走光措施：「要夾下如何保護到兩個人......防走光措施之外，如何拍得美、燈光要遷就。」並認為拍親熱戲，男演員比女演員更為緊張、大壓力：「他們會擔心弄傷女生，戲份需要觸碰你，但實際上不能去到太越位，我們花了很長時間在拍攝相關場口。」

她讚揚男演員們紳士風度十足，相當尊重女演員：「例如夜總會有客人坐得較親近，會接觸到的戲份一定事先揚聲。」

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升呢花旦感壓力？

蔡潔自認非「九頭身」身形，開拍前積極戒口瘦身，務求以最佳體態亮相：「舞小姐要換很多漂亮裙子，全部剪裁貼身，凸顯線條，所以拍攝時也不能吃太多。而且我所穿的裙子特別短，第一集被李嘉扯爛絲襪，穿洞令大腿顯得肉感，有網友問蔡潔是否是胖了，其實那時候比現在還要瘦呢！」

她自揭缺點在下半身部分，平日私下選穿遮蓋臀部、大腿位置的服裝，因此直呼：「對比其他刺激場口，這才是大挑戰！」

▲ （陳慧安 攝）

網民認為她外貌與演技兼備，只欠一個機會，今次擔正成為上位好時機。對此，蔡潔自覺幸運，獲公司給予不少演出機會：「因為公司有很多比我更努力、條件更好的人，等待著機會已久。感恩公司看到我的努力，願意給我更多方面、角色去嘗試。我是一個慢熱的人，現在這個節奏，我覺得剛剛好，Push太得緊可能狀態不夠好，現在的我是最好。」她指每個平台的評論都會看，好與壞全部一一接納。

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「變樣」代表演得成功

因樣貌與視后李佳芯相似而獲封「翻版李佳芯」，蔡潔對於封號感到榮幸，大讚對方是一個優秀的演員：「我相信隨住時間過去，自己愈來愈多作品，大家可以認得到我。」

至於屢被指「唔同樣」，聽起來感覺貶義，但對蔡潔而言卻是一個好評價：「拍戲，角色就不再是自己。能做到不像自己，代表演得好成功，帶給人新形象，這樣對演員很重要。如每次見你也是同一模樣，未必是一件好事。」續說：「我一向不覺得自己樣貌特別，最緊要舒服順眼便行。皮囊的東西會變，希望我可以有一顆有趣的靈魂。」

▲ 因樣貌與李佳芯相似獲封「翻版李佳芯」。（Instagram圖片）

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「我就是有勇氣踏出這一步」

回顧處女作《香港仔》全裸肉搏曾志偉，蔡潔無悔當初大膽演出，揚言：「從不認為這是個犧牲。」「一不做，二不休」向來是蔡潔做人的宗旨，加上自我要求甚高，希望每件事都能夠做到盡善盡美：「既然做就要做到最好，觀眾戥我慘也好、心痛也好，但絕對不會說我沒演好。」問到怕否被性感形象定型？比起以上，她直言更怕錯過機會：「因為有時的角色、工作，做後才知道結果行不行，我一定會先捉住機會。」

「很多人問我，如果再揀會不會take這個機會。我覺得不能這樣問，因為不會有第二條路，這就是我生命中的安排。」續指有些機會並不是當初設想的，甚至頗有難度，「亦會引領你去一個未知的方向，但它能讓你通往想做的事情的道路，我就是有勇氣踏出這一步。」

▲ （陳慧安 攝）

夢想成導演

廣州暨南大學修讀導演系的蔡潔，為著名演員張鐵林的徒弟，曾擔任電視劇《鐵齒銅牙紀曉嵐4》副導演助理。現階段是一名演員，但她堅信將來會成為導演，更是嚴厲的那一種：「現在對自己的要求，以後會套用於演員身上，希望他們能夠serve劇本去到最極緻。」

她透露一直有寫小說和製作電影，從沒放低過幕後工作：「一直在fine tune手上的劇本，是一個需要時間的事情。現今環境沒有數年前般friendly to新導演，但我深信總有一天會做到，一切等待好的時機。」

▲ （Instagram圖片）

導演系畢業後，她到了澳洲墨爾本皇家理工大學攻讀創意媒體碩士，是一名高學歷女神。她指父母從來沒有反對入行，反而給予很大自由度。

回想當時，她沒有想過自己能踏上演員之路：「無從入手，不知道該如何開始，亦沒有自信覺得自己可以勝任。」直到一次機會參選2013年《國際中華小姐競選》，即獲彭浩翔導演賞識拍攝第一部作品《香港仔》。

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考慮雪卵

自6年前與舊愛王宗堯分手後，便沒有公開承認的戀情。蔡潔坦承感情沒有工作方面般精彩：「緣份的事不能勉強，但工作可以勉強，先勉強可以勉強的，感情還是要等一個好時機和緣份。」現年34歲的她坦言有考慮過雪卵，成家立室的憧憬一直存在腦海中。

問到會否被對一段感情嚇怕，而選擇只跟圈外人拍拖？她坦言跟之前的經歷無關：「人大了有自己的新想法，甚麼範疇的人不是重點，最重要是大家溝通到、了解我，互想包容和尊重。」

不過，她認為當藝人難以找另一半，乘機公開擇偶條件：「一定要喜歡貓，我家裡有很多貓的東西，例如貓毛，如果不喜歡就比較麻煩了吧。」

服裝：COS

化妝：Kineks Ho

記者：馮雪怡

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