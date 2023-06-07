【遺產繼承人】兒子過世留45萬存款 7旬母領遺產竟遭銀行以1理由拒絕

▲ 內地一名79歲老婦，兒子去年底不幸溺水身亡，遺下45萬港存款，她多次到銀行領遺產竟遭對方以1理由拒絕。(《愛上我的衰神》劇照)

白頭人送黑頭人已經慘，媽媽想提取兒子的遺產竟被銀行拒絕？內地黑龍江哈爾濱一名79歲趙姓老婦，兒子去年12月溺水身亡，遺下41萬人民幣（約45萬港元）存款，惟銀行竟以「無法辨別趙婦是否唯一法定繼承人」，而拒絕趙婦提款，趙婦無可奈何下委託律師起訴銀行，最終判決銀行應連本帶利將遺產支持予趙婦。

最新影片推介：

綜合內媒報道，79歲的趙婦的兒子去年12月因溺水身亡，未留下任何遺囑。其子在銀行有41萬人民幣（約45萬港元）存款，兒子生前未婚無配偶也無子女，父親於2021年離世，按照内地法例，趙婦是唯一法定繼承人。

年邁的趙婦沒有收入，希望能以兒子的遺產繼續生活，她多次到銀行提取存款不果，銀行以「銀行無法辨別趙某是否唯一法定繼承人」的理由拒絕她，於是趙婦委託律師起訴銀行，告到法院。

法院審議後指，趙婦與孫姓死者是母子關係，死者生前無配偶無子女，加上其父也去世，故趙婦為死者唯一法定繼承人，判決銀行須於5天內將死者名下存款及利息支付給趙婦，並協助其辦理相關領款手續。該案主審法官周曉黎表示，

這是一位歲數挺大的老太太，她兒子在銀行里有13筆存單，合計40多萬塊錢，銀行拒絕讓她取這筆錢，也是為了保護所有法定繼承人，不能確定原告就是去世兒子的唯一法定繼承人。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳