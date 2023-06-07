【狂風驟雨】古超增強為強烈熱帶風暴　下午局部地區雨勢較大

▲ 今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。（資料圖片）

天文台表示，位於北部灣一帶的季風低壓正為廣東沿岸及南海北部帶來大驟雨及狂風雷暴。今日（7日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，下午局部地區雨勢較大，多處地區錄得超過10毫米雨量。吹和緩至清勁東南風，離岸及高地間中吹強風。

天文台指，熱帶風暴古超已增強為強烈熱帶風暴。在下午4時，古超集結在馬尼拉以東約1360公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域，並逐漸增強。

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天文台展望，未來兩三日大致多雲，仍有幾陣驟雨。根據九天天氣預報，未來一連9日有雨，明日下午驟雨減少，短暫時間有陽光。氣溫介乎27至32度。吹和緩南至東南風，初時風勢清勁。

天文台預料，一道低壓槽會在華南內陸形成，並逐漸移向沿岸地區。受其影響，本週後期至下週初沿岸地區仍有驟雨。此外，熱帶氣旋古超會在未來一兩日橫過菲律賓以東海域。

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記者：黃穎津