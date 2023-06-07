【港版羅拉】最美搬運工變消瘦惹人心痛　朱芊佩被野生捕獲被讚超暖心

▲ 「港版羅拉」朱芊佩（小朱）被野生捕獲。

曾被封為最美搬運工的「港版羅拉」朱芊佩（小朱）於數年前被拍下工作照而火速走紅，除了先後與譚詠麟、林子祥合作外，亦接拍過廣告以及上節目擔任嘉賓。

形象與《盜墓者羅拉》主角相似的朱芊佩憑「港版羅拉」之名一度紅至內地，雖然她近年未有於鏡頭前曝光，不過小朱最近被粉絲野生捕獲，近照曝光並引起討論。

【港版羅拉】曾與譚詠麟+林子祥合作紅至內地 「最美搬運工」朱芊佩近況曝光【多圖】

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港版羅拉被野生捕獲

朱芊佩近日於銅鑼灣開工，穿上小背心配短褲及登山鞋的她以招牌造型搬貨開工，被粉絲於街頭野生捕獲。

粉絲要求跟小朱合照，她大方與粉絲合照，更獲粉絲大讚她十分貼心，「剛剛被我認出後，她立刻從貨車廂起身大方給我影相。還好心提醒我她身上好多灰塵，別弄髒我的包，非常溫暖。」

小朱的近照曝光後吸引網民討論，有網民心痛她：「瘦了這麼多！」、「太辛苦了！是否操勞過度？」、「要多休息！樣子看起來很累。」

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朱芊佩走紅至內地

朱芊佩於2017年被拍下工作照而爆紅，當時身穿背心的她跟《盜墓者羅拉》主角外形相似，而且擁有娟好的外貌及健碩的身型，隨即引起外界關注。

其後，朱芊佩接受多個傳媒訪問成為大紅人，並開始接拍廣告及上節目當嘉賓，她曾與譚詠麟合作拍攝《移動人》MV，亦為《林子祥 Lamusical 2019演唱會》拍攝宣傳片。

人氣不俗的朱芊佩更紅至內地，她曾北上參與拍攝《送一百位女孩回家2》、《工廠食堂》及《新相親大會》。

其中，於《新相親大會》中大變身，且跟內地播音王子榮迪申配對成功，一度成為熱話。可是，二人最終分手收場。

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