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【鑽石山斬人案】受林作抽水風波牽連　「下線」稱被解僱：支持林作你可以炒我了？

娛樂 12:08 2023/06/07

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林作「下線」Martin被解僱。

「抽水王」林作因為拿鑽石山荷里活廣場斬人慘案開玩笑，引起公眾不滿，結果他所屬保險公司日前（6月4日）發出聲明，表示終止合約。

林作旗下擁約80名「下線」，不乏年青有為的美女及俊男，昨日（6月6日）一名林作「下線」男經紀Martin在社交平台透露已被公司中止合約，直言：「真的是我支持林作你可以炒我了？」

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「下線」被解僱

Martin在Instagram發表聲明：

林作的貼文引發香港對於言論自由的討論，公司以不符合公司價值觀及社交媒體守則為由終止合約，我明白。但我僅僅只是在這個情況支持林作為人，對於我過去數年的栽培，並沒有明示或暗示支持其言論，仍然能夠被終止合約，請問這是基於甚麼樣的考量？感恩也錯了嗎？真的是我支持林作你可以炒我了？

林作與「下線」Martin關係密切。（Instagram圖片）

昨日（6月6日）Martin又再更新平台，指舊公司已向他發出「TERMINATION IN PROGRESS（終止進行中）」的電郵，合約中止原因並非因為林作，並透露將會繼續跟隨林作在保險業發展：

各位，公司剛剛給我打了電話，指出在這個時候發出TERMINATION IN PROGRESS的電郵是因為行政上的跟進事宜，而不是因為林作。

公司強調：公司唔會隨意term同事，請大家唔使擔心。

而我想宣布的是：

我將會和林作一起，繼續在保險業打滾，現時他正在努力尋找可行的合作夥伴。

各位請不要隨便猜測公司在這個時候發出電郵的含義！江湖再會！

只是誤會，誤會解開就好

Hasta la vista !

其社交平台貼出多張與林作的照片，二人搭膊又攬頸，可見關係非常親密。同樣戴上眼鏡的Martin，笑起來跟林作有幾分相似。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【林作記招】林作未感後悔決不為道歉　對網民抨擊感驚嚇：覺得自己係殺人嗰個

上司+人生導師

Martin還置頂了一段4月份上載與林作的影片，指對方不但是上司，更是他的人生導師。無論在工作抑或做人，也教導他不少：「不單教懂我如何做好保險，一同顛覆這個傳統、久未受挑戰的行業，還教懂我如何看待人生、如何看待事業，還有點樣綁bowtie。」、「感恩自己未正式踏出社會已經有一位這樣的mentor。而我相信建立有意義的事業和關係，會令你在荊棘滿佈的路上走得更舒服一點！」

當時他還乘機幫手召募人才：「不論任何行業都必須要跟一個你認同的上司，認同的使命。認同我們的，DM我！加入我們！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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