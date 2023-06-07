【深水埗殺女案】涉殺害3女被控3項謀殺罪　29歲印度裔母親仍留院押後下周一再訊

▲ 涉殺害3女被控3項謀殺罪，29歲印度裔母親仍留院押後下周一再訊。（資料圖片）

29歲印度裔無業婦涉於深水埗桂林街住所內，殺害3名幼女，被控3項謀殺罪，案件今（7日）於九龍城裁判法院提堂。控方指被告仍在青山醫院留醫，裁判官應控方申請，將案件押後至下周一（12日）再訊，以待被告出院，其間被告由警方看管。

女被告UR, REHMAN AAMINA（29歲，報稱無業），被控3項謀殺罪，今未有到庭應訊。控罪指，被告於2023年6月5日，在九龍深水埗桂林街115號某室謀殺JAMBEL Aayat Ur Rahmah、JAMEEL Raina Ur Raheema及Bibi Aafia JAMEEL。

案件今提堂，控方表示被告仍在青山醫院留醫，申請將案件押後再訊，以待被告出院，並申請將被告交由警方看管。

裁判官批准控方申請，將案件押後至下周一（12日）再訊，其間被告須由警方看管。

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記者：梁錦麟