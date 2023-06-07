  • 30°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 11:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【深水埗殺女案】涉殺害3女被控3項謀殺罪　29歲印度裔母親仍留院押後下周一再訊

社會 11:02 2023/06/07

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

涉殺害3女被控3項謀殺罪，29歲印度裔母親仍留院押後下周一再訊。（資料圖片）

29歲印度裔無業婦涉於深水埗桂林街住所內，殺害3名幼女，被控3項謀殺罪，案件今（7日）於九龍城裁判法院提堂。控方指被告仍在青山醫院留醫，裁判官應控方申請，將案件押後至下周一（12日）再訊，以待被告出院，其間被告由警方看管。

女被告UR, REHMAN AAMINA（29歲，報稱無業），被控3項謀殺罪，今未有到庭應訊。控罪指，被告於2023年6月5日，在九龍深水埗桂林街115號某室謀殺JAMBEL  Aayat Ur Rahmah、JAMEEL Raina Ur Raheema及Bibi Aafia JAMEEL。

案件今提堂，控方表示被告仍在青山醫院留醫，申請將案件押後再訊，以待被告出院，並申請將被告交由警方看管。

裁判官批准控方申請，將案件押後至下周一（12日）再訊，其間被告須由警方看管。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【煽動仇恨】國安處拘6人　涉製虛假文書及煽動仇恨政府
19:23 2023/06/06
【煽動仇恨】國安處拘6人　涉製虛假文書及煽動仇恨政府
【知法犯法】退休警反修例期間涉騙4.6萬元加班費　明日沙田裁判法院提堂
22:07 2023/06/06
【知法犯法】退休警反修例期間涉騙4.6萬元加班費　明日沙田裁判法院提堂
【詐騙】騙徒冒認市建局職員要求見面　市建局正嚴肅跟進
22:47 2023/06/06
【詐騙】騙徒冒認市建局職員要求見面　市建局正嚴肅跟進
【深水埗命案】兒童權利委員會：兒童不應成為成年人談判籌碼　對事件深感悲痛
22:50 2023/06/06
【深水埗命案】兒童權利委員會：兒童不應成為成年人談判籌碼　對事件深感悲痛
【盜竊案】沙田15歲仔與友人遭4男女襲擊　被搶走手機銀包
今日 09:44
【盜竊案】沙田15歲仔與友人遭4男女襲擊　被搶走手機銀包

你可能感興趣

【煽動仇恨】國安處拘6人　涉製虛假文書及煽動仇恨政府
19:23 2023/06/06
【煽動仇恨】國安處拘6人　涉製虛假文書及煽動仇恨政府
【知法犯法】退休警反修例期間涉騙4.6萬元加班費　明日沙田裁判法院提堂
22:07 2023/06/06
【知法犯法】退休警反修例期間涉騙4.6萬元加班費　明日沙田裁判法院提堂
【詐騙】騙徒冒認市建局職員要求見面　市建局正嚴肅跟進
22:47 2023/06/06
【詐騙】騙徒冒認市建局職員要求見面　市建局正嚴肅跟進
罪案 九龍 青山醫院 謀殺 印度 深水埗 九龍城

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【拆主力牆】土豪掃42個單位拆主力牆打通全層 11層大廈淪為危樓住戶嚇到震
18:13 2023/06/06
【拆主力牆】土豪掃42個單位拆主力牆打通全層 11層大廈淪為危樓住戶嚇到震
【僱主難題】外傭入屋不足1個月疑患癌　港媽愁爆想解僱︰我唔想醫佢
10:36 2023/06/06
【僱主難題】外傭入屋不足1個月疑患癌　港媽愁爆想解僱︰我唔想醫佢
【外遊注意】澳洲女星飲料疑被落藥　Monique Morley雙腳乏力：視線只離開飲料5秒
10:09 2023/06/06
【外遊注意】澳洲女星飲料疑被落藥　Monique Morley雙腳乏力：視線只離開飲料5秒