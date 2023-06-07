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【CHANEL】旗下帽子工房Maison Michel　首次推手袋系列入場價$2,790起

休閒消費 16:20 2023/06/07

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

CHANEL旗下的帽子工藝坊Maison Michel首次推出手袋系列。（圖片品牌提供）

一提起CHANEL，這名字彷彿有著點石成金的魔法，但大家又可知道品牌之所以能夠在high fashion界別稱后，除了設計了得外，品牌的CEO亦領導有方，為了鞏固生產線，多年間一直招兵買馬，購下世界各地最好的製衣工藝坊為了奠下不倒的根基，帽子品牌Maison Michel就是CHANEL門下其中一間的衛星公司。

Maison Michel製帽工藝坊歷史久遠，早在1936年由帽子工藝設計師Auguste Michel創立，到了1996年才被CHANEL收購。對於帽子，因為氣候和習慣，港人可能甚少穿戴，但在歐美卻是普遍得很兼且實用的配飾。

如果大家曾經到訪巴黎位於RUE CAMBON街道上的CHANEL總店，總店的對面正是Maison Michel的所在地，那裏吸引的地方是任何有趣看似隨手拈來的物料，例如脆弱的麥稈、柔軟的綢緞和軟綿綿的絨毛等，都一一可以成為品牌帽子的用料，因此，已故的Karl Lagerfeld就曾經不下一次讚賞Maison Michel的手工藝。

身為CHANEL旗下的衛星品牌，要選擇一個最有香奈兒味道的，就一定是圖中加上珍珠袋鏈的新月型手袋。（手袋 $4,960、珍珠鏈售價特定/圖片品牌提供）

他說：「再沒有其他公司比它們更擅長修修飾毛氈或修剪麥稈草帽。」來到今年夏天，Maison Michel首次向手袋市場進發，但有所分別的是品牌的手袋並不是市場上最普及的皮革製品，而是以製作raffia草帽的方法和技術衍生出來手袋，當中又以有著貓耳造型的手袋成為焦點，相信背負著CHANEL的光環下，品牌的手袋不難殺出一條血路。

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產品查詢：Lane Crawford（2118 3388）

記者：何偉雄

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