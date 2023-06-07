【恐怖意外】12歲男童爬籬笆鐵門時失足　15cm鐵刺直插臀部鮮血直流

▲ 12歲男童爬籬笆鐵門時失足，15cm鐵刺直插臀部鮮血直流。

家長要看管好小朋友，避免發生意外。昨日（5日），馬來西亞一名12歲男童，趁媽媽不在家，在攀爬籬笆鐵門時不慎失足，導致一條15cm長的鐵刺直插入臀部，鮮血直流。

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據馬來西亞《中國報》報道，事件發生於6月5日下午6時25分左右，馬來西亞雪州的一處住宅區，一名12歲的華裔男童趁媽媽不在家時，竟爬上籬笆鐵門上。未料，他因攀爬時不小心失足，導致臀部被鐵刺插入。

由於臀部被鐵刺插入，男童因疼痛而嚎啕大哭，但他只能維持同樣姿勢不敢亂動。鄰居聽到他的哭喊聲後，立即報警處理，隨後急救人員趕至現場，花費了20分鐘用工具鋸斷鐵籬笆，將男童送院急救。

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據了解，該名男童送院後，立即進行手術將插入其臀部的鐵刺取出，目前暫無生命危險。根據X光片顯示，該條鐵刺長達15cm，且刺中的部位距離男童的肛門只有毫米之差，目前仍不確定是否有傷及男童體内的器官。

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責任編輯：羅嘉欣