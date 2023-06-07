【小一派位】大抽獎結果出爐新學年「叩門位」減　有家長感愕然料叩門學校增至5間

▲ 大抽獎結果出爐新學年「叩門位」減，有家長感愕然料叩門學校增至5間。（黃建輝攝）

小一統一派位今日（7日）放榜，整體滿意率達91.2%，傳統名校油蔴地天主教小學今早遞交申請表的家長數量零星，有家長子女已獲派第一志願的學校，為尋求更好的選擇而到該校叩門。該校校長預料，今年遞交申請表的人數沒有以往踴躍，但認為新學年減「叩門位」對學校影響有限。

今年9月入學的小一統一派位今日（7日）放榜，本年度透過統一派位獲派首3個志願學校的滿意率約82%，創16年新高，若連同自行分配學位階段，整體滿意率更達91.2%。此外，在出生率下跌及移民潮下，本年度只有20,355名學童參加小一統一派位，人數是至少29年來最低。

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陳太今早7時收到通知派位結果，囡囡獲派心儀的私校，但認為油天屬區內名校，而且對天主教學校感信心， 因此9時前到學校叩門。

新學年起減少公營小學小一「叩門位」，每班一律減收1人，「大班」減至每班2個叩門位，「小班」減至1個叩門位。陳太指，對於教育局上周才公布新安排，新學年即實行感愕然，「突然減人數，沒有事先安排，可能個心會亂啲，可能要叩多幾間，原本只叩兩、三間，而家要叩五間。」

居住黃大仙的李先生指，7歲的兒子獲大埔區第一志願，而10歲長子則現正就讀深圳的小學，有意為二人報讀同一學校，早前已為長子向油蔴地天主教小學遞交插班申請，今早則為次子叩門，指欣賞該校的教育理念。

油麻地天主教小學校長余佩琴表示，新學年原有15個「叩門位」，新政策下減至10個位，加上自然流失的學位後，新學年的「叩門位」則維持不變，她指去年學校已減少收「叩門生」至10人，認為新政策對學校影響有限。

她又指今年通知的方法有變，由「叩門」前一天在收發中心派發結果，至今年部分人改為智方便接收結果，令家長較遲獲知結果，因此今早「叩門」的家長較少，有別於往年大批家長在校門外排隊輪候交表的情況。她認為今年派位整體滿意率高，預計今年「叩門」情況不踴躍。

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記者：陳麗娜