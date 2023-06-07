【人類偏肺病毒】染上兩種病毒持續40度高燒肺部花晒 黎諾懿兩度送兒子入急症

▲ 峰峰3日前持續40度高燒，黎諾懿兩度送兒子入急症，入醫院check晒啲病毒，發現感染了「人類偏肺病毒」和「乙型流感嗜血」。

子女生病，家長既擔心又心痛！24孝爸爸黎諾懿的大仔黎峰睿，日前因感染了「人類偏肺病毒」同「乙型流感嗜血」，持續40度高燒肺部花晒，要兩度送峰峰入急症，令他非常心痛，他更提醒家長們，「要多加留意自己的孩童，如有咳嗽感冒發燒病徵，應盡快去求醫！」

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黎諾懿接受TOPick訪問時表示，3日前，峰峰突然發高燒，他即刻送峰峰入急症室，當時個肺還未花，但離開醫院返屋企後，峰峰的病情未有好轉，於是他再次帶峰峰入急症，

峰峰發高燒，持續40度，所以再入急症，照埋個肺，見到花咗，要入院留醫，入醫院check晒啲病毒，就係中咗「人類偏肺病毒」同埋「乙型流感嗜血」，呢兩隻病毒對小朋友同老人家特別嚴重，會攻擊支氣管同肺部，依家峰峰個情況穩定咗，但就要落藥等個肺清返，同埋令佢唔好發燒。

諾懿續指，現時峰峰情況穩定了，亦都退燒了，不過仍然要留院，他希望各位家長要多加留意自己的孩童，如有咳嗽感冒發燒病徵，應盡快去求醫，請教醫生意見，

呢個病要住5日，因為個肺花咗，依家佢應該停咗燒，嗰個肺病毒指數都降返，降返20幾個%，不過都屬於高水平，都要留多2至3日院。

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人類偏肺病毒感染

據衞生署資料顯示，人類偏肺病毒是一種單鏈的核糖核酸病毒，可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染。病毒於2001年被首次發現後，於世界各地亦有發現。人類偏肺病毒感染於冬末或初春較為常見。潛伏期一般為3－6天。

病徵

人類偏肺病毒一般影響兒童，但長者及抵抗力弱的人士亦會受感染。人類偏肺病毒在兒童患者中會引致不同嚴重性的病徵，如發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或氣促。有些兒童或會出現中耳炎、腹瀉、嘔吐、出疹及發燒抽筋。在成年人中，人類偏肺病毒通常會引致輕微的疾病，病徵包括咳嗽、聲音沙啞、流鼻水及痰多。人類偏肺病毒感染亦可引致支氣管炎或肺炎，與其他病毒引致的上呼吸道和下呼吸道感染相似。

傳播途徑

病毒可經由直接或間接接觸而傳播。人類偏肺病毒感染多透過以下途徑接觸患者而傳播：

咳嗽和打噴嚏的分泌物；

密切接觸如觸摸或握手；

和接觸那些受病毒污染的物件或表面，然後觸摸口、鼻或眼睛。

乙型流感嗜血桿菌

乙型流感嗜血桿菌是一種能引致嚴重侵入性感染的細菌，尤其影響幼童。與其名稱相反，乙型流感嗜血桿菌並不會引起流感。

病徵

此感染多見於 5 歲以下的幼童，年齡較大的兒童受感染的風險相對較低。侵入性感染最常見出現腦膜炎的病徵，細菌入血也經常同時出現。此感染亦可影響身體多個部位，如肺、會厭（喉嚨的上部）、關節及骨骼。

臨牀症狀取決於受影響的身體部位。腦膜炎可引起發燒、頭痛、頸部僵硬，並出現食慾不振、噁心、嘔吐、畏光、精神昏亂和嗜睡等症狀。會厭炎患者可能出現發燒、喉嚨痛、流口水、吞嚥痛楚、拒絕吞嚥，甚至呼吸困難等病徵。潛伏期約 2 － 4 日，亦可能更長。如兒童持續發燒、行為異常和情況惡化，或對病情有懷疑者應立即求診。

傳播途徑

乙型流感嗜血桿菌感染可透過接觸患者的鼻喉分泌物而傳播。

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記者：林碧洋