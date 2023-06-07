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【福島核災】福島核污水隧道已注滿海水　核電站港灣海魚輻射超標180倍

食用安全 12:05 2023/06/07

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福島核電站港灣海魚輻射超標180倍。（法新社圖片）

日本福島核事故發生至今已12年，東京電力公司（下稱東電）周一（5日）發表報告指，上月在福島第一核電站港灣內捕獲的海魚「許氏平鮋」，體內輻射元素「銫」含量達每千克1.8萬貝可，超過《日本食品衛生法》規定標準180倍。

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根據日本傳媒報道，是次捕獲海魚的位置為第一核電站1號機組至4號機組靠海一側，而此處築有防波堤，有放射性物質濃度較高的核污水流入。東電表示，將會設置多個護網，防止魚類游出港灣。

另外，日本早前決定，在今年夏季將經過稀釋處理的核污水，透過排海隧道排至離岸約1公里的大海。東電於當地時間5日開始向第一核電站的核污水排海隧道注入海水，至6日中午已注滿約6000噸海水。目前隧道工程已接近完成，其後將回收隧道內的挖掘機器，而其他剩餘工程亦計劃於本月底完工。

（法新社圖片）

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責任編輯：羅嘉欣

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