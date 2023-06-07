【過橋抽板】登山隊為救人棄登珠峰頂　獲救女拒付全額7.8萬元救援費

▲ 登山隊為救人棄登珠峰頂，獲救女拒付全額7.8萬元救援費。

一向令登山者趨之若鶩的珠穆朗瑪峰近日惹起熱話！事源早前湖南有登山隊攀爬珠穆朗瑪峰，期間發現了一名瀕臨死亡邊緣的女登山者，儘管當時距成功登頂僅400米，登山隊員最終亦選擇救人而放棄征服第一高峰的夢想。女事主其後成功獲救，不過卻拒絕「找數」救援費用，最終反要登山隊自掏腰包，向當地雪巴人付清1萬美元（約7.8萬港元）。事件曝光後，瞬即引起網民連番向女事主討伐。

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根據內媒報道，在5月18日晚上8時許，湖南省登山隊領隊范江濤、隊員謝如祥，兩人於距離不足400米珠穆朗瑪峰頂遇上突發狀況。當時已經身處海拔8,450多米的他們，看到一名50歲姓劉女子獨自躺於地上。范江濤於是上前趨問情況，而女方則回覆指自己是株洲人，眼見女方處境非常不妙，「手套也沒有了，氧氣也沒有了，瀕臨死亡了」，范與謝二人當下便不由分說，放棄登頂計畫，並再以1萬美元（約7.8萬港元）的費用聘請當地雪巴人，協助將女事主帶回營地治療，令她成功獲救。

豈料，劉女事後卻不願承擔全數費用，只表示願意拿4,000美元了事（約3.1萬港元）。領隊范江濤其後受訪，直認對此感到相當氣憤，指自己為了征服珠峰已花了40萬人民幣（約44萬港元），但救人前所花的努力、時間、金錢均付諸流水，而對方竟拒絕「找數」救援費。

劉女其後被人挖出背景，據了解，她早前向任職的銀行告了10多日的長假，並在所屬登山隊不知情下，偷偷報名前來登頂；她在下山時因沒僱用嚮導，沒人協助加上體力耗盡，結果受困。

事件曝光後，由於登山界向來有「海拔8000米以上無救援」的行規，大批網民斥責女事主不知感恩，並在她社交平台聲討；不過范江濤其後就發文希望事件盡快平息，亦呼籲網民不再對女事主網暴。

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責任編輯：羅嘉欣