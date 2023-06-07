  • 31°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離奇意外】女子誤將強力膠當眼藥水　左眼黏住無法張開拍片上抖音爆紅

食用安全 11:59 2023/06/07

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

22歲的Lyd不慎將強力膠當成眼藥水，結果導致左眼黏住。

使用眼藥水要小心！外國一名女子不慎將強力膠當成眼藥水滴進左眼，結果導致眼睛黏住無法睜開，緊急前往醫院求醫，最終需使用金屬工具才成功「重見光明」。她將這段經歷拍成影片放上TikTok，目前已累積超過500萬次點擊及超過50萬個留言。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】皮膚科醫生拆解惹蚊迷思　驅蚊劑成分選購使用指南

綜合外媒報道，在TikTok擁有11萬粉絲的22歲女子Lyd日前上傳一段影片，指自己原本想使用眼藥水，卻在沒有仔細閱讀瓶身標籤的情況下用了強力膠，結果滴到眼中才發現自己拿錯，導致左眼被緊緊黏住，完全無法睜開。她亦在影片資訊欄寫下「記得看清楚瓶身標籤」，意圖提醒大眾不要犯下同樣的錯誤。

Lyd之後前往醫院急症室求醫，醫護人員首先為她塗上一種可以溶解膠水的藥物，卻發現沒有任何幫助。然後他們又嘗試將膠水剔走，但依然不得要領，結果需要將Lyd帶到一個房間內，使用金屬工具將黏住的地方撬開，才終於令她的眼睛重新睜開。

從影片中可見，Lyd的眼睛雖然成功睜開，但眼白卻呈紅色及黃色；她又表示自己的眼睛依然感到十分疼痛，連帶視力亦受到影響，目前正在使用醫生處方的抗生素眼藥水治療。

影片放上TikTok分享後獲得超過540萬點閱，不少網民對她的經歷深表同情，紛紛留言「希望你的眼睛早日康復」、「看起來很可怕，希望你現在已經沒那麼難受」、「我能透過屏幕感覺到那種痛」，但亦有人質疑她到底為何會如此大意，竟將強力膠和眼藥水混淆。

對此，Lyd解釋指自己當時在半夜醒來，想要使用眼藥水，但半夢半醒之間錯手拿了強力膠，也沒有看清楚瓶身標籤，所以才導致意外發生。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【乾眼症】長時間對電腦易致乾眼症　藥劑師：眼藥水防腐劑可致角膜發炎
18:37 2022/02/15
【乾眼症】長時間對電腦易致乾眼症　藥劑師：眼藥水防腐劑可致角膜發炎
【超市大搜查】長時間對手機電腦眼睛疲勞　13款眼藥水成分功效大比拼
18:02 2022/09/23
【超市大搜查】長時間對手機電腦眼睛疲勞　13款眼藥水成分功效大比拼
【細菌感染】美國一款眼藥水疑受污染釀4死　14人失明4人須摘除眼球保命
15:13 2023/05/20
【細菌感染】美國一款眼藥水疑受污染釀4死　14人失明4人須摘除眼球保命

你可能感興趣

【乾眼症】長時間對電腦易致乾眼症　藥劑師：眼藥水防腐劑可致角膜發炎
18:37 2022/02/15
【乾眼症】長時間對電腦易致乾眼症　藥劑師：眼藥水防腐劑可致角膜發炎
【超市大搜查】長時間對手機電腦眼睛疲勞　13款眼藥水成分功效大比拼
18:02 2022/09/23
【超市大搜查】長時間對手機電腦眼睛疲勞　13款眼藥水成分功效大比拼
【細菌感染】美國一款眼藥水疑受污染釀4死　14人失明4人須摘除眼球保命
15:13 2023/05/20
【細菌感染】美國一款眼藥水疑受污染釀4死　14人失明4人須摘除眼球保命
食用安全 健康問題 網絡熱話 抖音

最高瀏覽

【拆主力牆】土豪掃42個單位拆主力牆打通全層 11層大廈淪為危樓住戶嚇到震
18:13 2023/06/06
【拆主力牆】土豪掃42個單位拆主力牆打通全層 11層大廈淪為危樓住戶嚇到震
【僱主難題】外傭入屋不足1個月疑患癌　港媽愁爆想解僱︰我唔想醫佢
10:36 2023/06/06
【僱主難題】外傭入屋不足1個月疑患癌　港媽愁爆想解僱︰我唔想醫佢
Netflix《璀璨帝國》Anna Shay逝世　軍火商後人終年62歲 　
10:48 2023/06/06
Netflix《璀璨帝國》Anna Shay逝世　軍火商後人終年62歲 　