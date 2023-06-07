【網絡熱話】性感網紅公眾裸露性感內衣被狠批　 曾「真空」上陣搭港鐵引關注

▲ 打扮極度誇張！

近日有一名性感女子在港鐵大堂拍攝裸露影片，影片在網上瘋傳引關注！隨即有網民「偵探」上身，找到該名女子的社交網，並發現原來她是一位健身KOL，而她不時在網上分享性感短片。

裸露行為引關注

片中所見，她在港鐵大堂打開大衣露出內裡單穿的性感內衣，又穿上性感內衣在港鐵月台行Catwalk，更曾試過以「真空」狀態單穿上衣搭港鐵，誇張打扮惹人側目。

其實她不只在港鐵大堂有此行為，在街上甚至在餐廳同樣會突然露出內衣，更試過扯高上衣大晒「Big」爆上圍，又大幅度露出翹臀逛超市，難怪引起不少網民批評，認為她此舉特意「搏出位」。

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走性感路線

這位KOL是一名健身教練，不時在社交網大晒訓練片段，又開設不同社交平台，亦有經營YouTube頻道，影片全都是走性感路線。

而且，因她熱愛在公眾場所拍攝裸露影片，尺度大得連YouTube都將其部份影片設定為有年齡限制的影片。

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