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【超級BB】女嬰驚人成長速度嚇壞媽媽　出世3天抬頭18日轉身3個月識企

兒童健康 13:04 2023/06/07

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

美國一名女嬰的驚人成長速度嚇壞媽媽，她出世3天奮力抬頭，18日會轉身，3個月就識企。

俗語有云「三仆、六坐、九扶籬」，意指BB於3個月大會轉身、6個月大識坐，9個月大能扶著行路。美國一名女嬰卻有驚人成長速度，出世未足3天已奮力抬頭、18天已成功轉身，嚇壞了34歲的媽媽，連忙問身邊的媽媽們，「這是正常嗎？」

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據美國《紐約郵報》報道，來自賓夕法尼亞州的新手媽媽Samantha Mitchell日前在社交平台TikTok上分享影片，見到出生未夠3天的女兒Nyilah Daise Tzabari在嬰兒床上，不僅已經呈現背部朝上的翻身姿勢，還很努力扭動身體、奮力抬頭、不斷發出咿咿吖吖聲。

從事保姆工作的Samantha Mitchell有超過20年照顧孩子的經驗，自己是首次當媽媽。她自言懷孕了足足43周，B女遲了3星期出世，重7.6磅。她表示從未見過有BB是如此強壯，幸好自己有拍片，否則連老公也不會相信她。

我有見過很多三天大的嬰兒，但我從來沒有見過這樣的。

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她之後連忙問身邊的媽媽們︰「這是正常嗎？」網民也感到相當震驚，紛紛留言說︰「這個寶寶會背你回家吧」、「現在這個時代出生的嬰兒絕對是不同品種」、「2020年以後出生的寶寶真的是與眾不同」、「他們（嬰兒）絕對有進化」等。

Samantha其後再分享女兒在18天大時翻身的影片，再度引起關注。她接受媒體訪問時表示，女兒在18天大時學會翻身、1個半月大開始牙牙學語嘗試說話，如今3個月大的她能在支撐下站立了，成長速度遠超其他BB。媽媽預測她很快就會開始行路。

她還沒有獨立站立，她是站起來抱著我們，而且一直在努力學企。我每天都被她的力量震驚，她是一個非常機敏的嬰兒，從她出生起就一直如此。

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而爸爸Ofer Tzabari起初以為女兒的行為很正常，直到得悉外界反應後才知事實並非如此，「我以為嬰兒就是這樣子，原來她的行為在同齡嬰兒中，並不是平均值，但她是一個愛笑、快樂的BB。」

嬰兒發展進程表

根據本港衞生署家庭健康服務的資料顯示，一般嬰兒最少1個月大才會嘗試抬頭、約5個月大會自行翻身、6個月大可以被扶著站立。以下為1至12個月大嬰兒有發展進程表︰

嬰兒 發展活動能力
第1個月 俯臥時會嘗試抬頭、會抓緊碰觸到掌心的東西、有吸吮的反應
第2個月 俯臥時能輕輕抬頭，也能側臥及轉動頭部
第3個月 可抬頭、能張開手抓住手邊的東西
第4個月 頸部有支撐能力，頭部不會向後垂；能握住東西、開始翻身
第5個月 會自行翻身、可以靠著坐、用雙手拿物件把玩
第6個月 學會坐；被扶著站立時，雙腳能支撐身體的重量
第7個月 可以坐穩、連續翻身、開始爬
第8個月 到處爬、扶著欄杆家具等站起來
第9個月 繼續學企
第10個月 能扶著欄杆家具等慢慢移步
第11個月 會注視甚至伸手觸摸其他小朋友
第12個月 被牽著手就能走路或獨自走幾步

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責任編輯︰王明芳

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