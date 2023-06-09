【倉鼠睇病】帶倉鼠睇獸醫診金逾8000元 KOL被醫療費嚇窒︰它最好活10年

買倉鼠很便宜，但牠的醫療費卻十分高昂。據《INSIDER》報道，美國德克薩斯州有KOL在短片中分享了她飼養的倉鼠生病的經歷，她表示只花了20美元（約港幣157元）購買了倉鼠，但當她帶它去看獸醫時，卻收到1,129美元（約港幣8,853元）的賬單，她指自己大嚇一跳，更直言︰「它最好活10年。」

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美國少女KOL伊莉莎白（Elizabeth）日前在抖音上發布影片，指自己帶當初花了20美元購入的寵物倉鼠Chele到動物醫院看診，獸醫的報價卻高達1,129美元（約港幣8,853元），從賬單明細中可以看到，最昂貴的項目是X光檢查，要587美元（約港幣4,603元），而緊急檢查、治療和診斷費分別為184美元（約1,442令吉）和150美元（約1,176令吉），另外還有些雜項等等。

影片曝光後，吸引逾74萬人次觀看，昂貴的醫藥費引起網友們的共鳴，紛紛留言表示︰「我記得我養一只豚鼠泰迪，他們想做一個2500美元（約港幣19,602元）的手術，但存活率只有30%，安息吧泰迪」、「發生在我身上的是一隻雪貂，花了3,000美元（約港幣23.5萬）做手術，但牠24小時候後就過世了。」

香港寵物的醫療費也不遑多讓，普通驗血、檢查也動輒一萬幾千，手術費更以萬計，所以各位毛孩主人，要做足心理及金錢的準備。

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