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【REVISIT 張敬軒演唱會】軒公榮登KOL榜榜首　張敬軒代Wyman帶手信給香港人

娛樂 17:00 2023/06/07

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

軒公張敬軒登上KOL榜第一位。

一連11場的《Revisit張敬軒演唱會》於前晚（5日）假香港會議展覽中心正式開羅，軒公張敬軒於頭場跟大家公布榮登KOL榜首位的好消息，除了發展音樂事業外，有「早餐界KOL」之稱的張敬軒近年活躍於社交媒體，為大家送上娛樂之餘，亦深受客戶愛戴。

張敬軒於昨晚（6日）第二場演唱會上，再度答謝各位羅賓（粉絲名）對他的支持，又感激香港給他的一切。

【REVISIT 張敬軒演唱會】軒公馬拉松Encore冧熱情觀眾　張敬軒頭場歌單曝光【多圖】

 

登KOL榜榜首

前日（5日）出爐的KOL榜公布結果，總結Facebook、Instagram及YouTube的數據後，張敬軒排名榜首，可喜可賀！軒公於演唱會上親口宣布這個消息，全場觀眾為他拍手呼歡，全聲恭賀他。

來到第二晚，感性的軒公繼續答謝大家對他的支持。

鏡頭拍下粉絲的燈牌，眼見來自各地的粉絲特意飛來香港觀賞其演出，他特意以不同語言向各地粉絲道謝。

【REVISIT 張敬軒演唱會】軒公自嘲是樂壇黑仔王　張敬軒開騷選用本地設計師作品【多圖】

 

大讚應援物具心思

軒公大讚粉絲甚有心思製作應援物，「應援喎！我喎！係千禧年代嘅歌手。我最初聽到個『援』以為係唔好嘅嘢，以前通常係配合個『交』字嚟講，但原來『應援』係支持一個歌手咁解。」

他向大家介紹粉絲製作的應援物，「睇下側邊有好多『紙紮品』，啊唔係，係『紙製品』，除咗人魚嗰個咁醜邊個整？講笑，全部都好鍾意！」

他又繼續跟粉絲開玩笑，「我啲舊相收埋佢供奉就得喇，唔洗拎出嚟！」有粉絲大叫：「手機Wallpaper係你！」軒公回應：「手機Wallpaper係我？咁保你全家平安！軒公愛你！」全場笑聲四起。

 

軒公連環不幸事件

籍貫北京、出生於廣州的軒公於17歲那年在內地出道，可是他首次嘗試遇上騙子，被騙去僅有的5萬元。
受騙後的他大受打擊並退居幕後，擔任錄音棚學徒之餘亦發表個人首支單曲，可是事業剛有起色便遇上公司倒閉。

滿腔熱誠的軒公向媽媽借錢推出唱片，成功吸引樂迷注意且正式加入樂壇。

軒公於2002年從廣州來港發展，以創作歌手身份在香港出道。

入行初期的他曾被嘲諷樣子不美，加上專輯銷售量不高，令其演藝生涯跌至低潮期，他曾於尖沙咀逐間服裝店拍門借衫時屢試屢敗吃了不少「檸檬」。

 

漸成一線歌手

2006年，軒公、王菀之、方大同和張繼聰被合稱為「唱作四小強」，音樂事業逐漸轉好。

時至今日，軒公已成為現屆香港演藝人協會副會長，擅長作詞、作曲、編曲、錄音、製作及演唱的他被稱為E世代全才唱作人並獲獎無數，現成為萬人愛戴的一線歌手。

昨晚，軒公於演唱會台上有感而發：「我有今時今日，係香港呢個城市畀我。」

其好友兼著名填詞人黃偉文（Wyman）已現移居英國，他託軒公將《隱形遊樂場》一曲送給香港人作為手信，十分有心！

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記者：梁樂欣

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