【小一派位】港媽首3志願全填熱門學校　哭訴兒子獲派最後志願急叩門

▲ 小一統一派位放榜，有港媽首3志願全填熱門學校，結果兒子獲派最後志願。

小一統一派位於今日（7日）公布結果，有人歡喜有人愁，不少未獲派心儀小學的學童家長都會選擇叩門，爭取入讀機會。有港媽在統一派位填表時，首3個志願均填上校網內熱門的學校，最終今日結果出爐，兒子獲派最後志願，她哭訴要奔波叩門。

2023-24年度有20,355名學童參加小一統一派位，當中獲派首3個志願學校的滿意率約82%，創16年新高，若連同自行分配學位階段，整體滿意率更達91.2%。雖然派位滿意率理想，但有學童沒有被獲派首5個志願，有家長大嘆「唔好彩」。

「自殺式」填表法

港媽Cathy育有一名兒子，今年9月升讀小一。Cathy向TOPick表示，年初填寫小一統一派位選校表格時，她聽取了朋友的意見來選校排次序，將所屬的觀塘區46校網，3大最熱門的小學分別填於第1至3個志願。她聽信朋友的建議︰

朋友話機會均等，可以揀晒心儀學校。

這位朋友去年以此填表法，為其子女揀選學校，最終幸運地獲派首志願，高興到不得了，於是照辦煮碗教Cathy。可是運氣無法掌握，這種「自殺式」填表法並非人人受惠。Cathy今早收到派位結果時晴天霹靂，兒子竟派至最後志願，她沒料到派得這麼差，哭訴現為要為兒子叩門而頻撲。

最新影片︰

填表選校有策略

「自殺式」填表法不可取，家長填表前要先了解整個小一統一派位機制，包括甲部及乙部。甲部不受校網限制，可以選填全港任何3間官津小學，而乙部受校網限制，需按意願順序選填所屬校網內的小學。據教育局資料顯示，統一派位約佔學校小一學額50%，當中一成不受校網限制，其餘九成學額則受校網限制。

統一派位電腦程序會首先處理家長於甲部的選擇，再處理乙部選擇。若學校的小一學位求過於供，電腦將按「隨機編號」分派。

乙部受校網限制，學額數量較多，家長所選的首3志願最為關鍵。升學專家趙榮德（趙Sir）曾接受TOPick訪問，他提醒家長乙部第1志願必定選擇校網內最心儀的學校，至於第2、3志願則要慎重考慮，避免首3志願都填寫熱門學校。他指熱門學校多數於第1志願已派完學額，家長難以在第2、3志願獲得學額，建議家長把原本放在第4及第5志願的學校，調到第2及第3。

家長在乙部可填寫30間心儀小學，趙Sir提醒家長應填滿所有志願。他指過往有家長於甲部及乙部只填一所學校，認為做法不明智，甚具風險。若家長填寫的志願落空，教育局會根據學校的剩餘學額，隨機安排學童入讀，有機會分派至跨區學校。

穩中求勝之道

此外，聖公會聖提摩太小學田少斌校長亦曾分享填表策略，建議保守為上策。田校長解釋所謂的保守策略，首志願一定揀最心儀或最熱門的學校，而第2、3志願要視乎個人情況。如子女已獲私立學校取錄，填表可以略為進取，相反就要較保守，好好作出部署。他分享保守型及進取型策略如下︰

保守型策略

第1志願︰最心儀

第2、3志願︰次選

第4、5志願︰較冷門而校風好學校

進取型策略

第1、2志願︰最心儀

第3志願︰次選

第4、5志願︰較冷門而校風好學校

有子女準備明年參加「大抽獎」的家長可以參考，為孩子選校做好準備。至於現在為叩門煩惱的家長，也不要放棄，這是表現孩子實力的時候，把握入讀心儀學校的機會，祝各位小朋友順利升讀適合的小學！

【即睇叩門懶人包】

九龍區28間熱門官津叩門交表詳情

港島區23間熱門官津叩門交表詳情

新界區30間熱門官津叩門交表詳情

叩門面試攻略

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰駱秀玲