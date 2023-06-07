【東張西望】91歲母手掌嚴重受傷見骨疑遭虐打　 女兒陳太斥安老院卸責：無法無天

▲ 《東張西望》報導疑似虐老事件！

安老院涉嫌虐老時有聽聞，TVB資訊節目《東張西望》在昨晚（6日6日）報導一名居於安老院的91歲長者，住院期間右手掌嚴重受傷見骨，女兒陳太向院舍追查事件，院舍以林母「玩拉錬」弄傷作為解釋。

該長者的女婿遂向社署投訴，社署草草了事發警告信之外，院舍亦拒絕安裝CCTV，陳生直斥：「最後變相話比人知，護理員在沒有證據下可以隨時虐老，打老人家。」

3個月前，陳太的媽媽楊婆婆經醫生診斷為「沒有自理能力」，為方便照顧，她安排媽媽入住觀塘一所老人院，陳太每天都探望媽媽，某日，她發現媽媽右手手掌皮開肉裂。

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▲ 陳太的母親疑似遭虐待至手掌撕裂受傷。（影片截圖）

玩手袋至手掌撕裂？

根據《東張》節目所說，5月3日那天，陳太見媽媽有點納悶，遂給她一個有拉錬的手袋，讓她閒時「玩下」。

及至5月5日，陳太探望媽媽時，看到媽媽右手包紮膠布。陳太說：「我當場問：『發生咩事？』，護士就話抱佢上床先，之後我旁敲側擊，問佢：『咩事呀你？係你手多？自己玩手袋整到？有無人打你呀？我幫你轉院call白車好不好？』佢話有人同佢扯手袋。」

報道指，當時院舍姑娘安慰陳太不用緊張，更稱其媽媽的傷口很小，著她不用擔心，當中一名黃姑娘說自己不清楚，叫陳太問回夜班職員「群姐」。

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及至翌日拆傷口時，陳太望見媽媽的傷口，即時怒氣衝天。她說：「舍看每日朝早都幫佢洗腳趾倒甲的傷口，慢慢拆開手上膠布後，發現手掌上有撕裂。」

從照片所見，楊婆婆右手中指以下的掌紋裂開，看到白色的肉甚至骨，陳太說：「oh my god，我叫左出來，我就立即扯火啦，點解可以咁做架？你發生過咩事？」

陳太質問姑娘，對方說前一晚洗傷口時只寫著「傷口模糊」，未至於見骨，她說：「當時我已經話送媽媽入急症。」

▲ （影片截圖）

矛頭直指某夜班職員

院舍問陳太想如何平息事件，但她只想了解來龍去脈，陳太說：「老人院個邊話佢玩拉錬受傷，你覺得係咪咁？有無可能係咁呀？」

對於「玩拉錬致傷」，陳太感到奇怪，因為前一晚見媽媽玩手袋拉錬是沒問題：「我有問佢有無玩拉錬呀，佢話沒有，個袋係放在床邊，玩拉錬沒可能會咁。」

其實陳太對媽媽受傷有頭緒，矛頭直指一夜班職員「群姐」，她說：「當講起夜班同事時，我無提及個名，佢地 （護老院員工）已經講『其實我都知個位同事好粗魯架啦，又鬧人，又講晒粗口，因為我沒有講明，你已經知係邊個啦。」

陳太續說：「佢話佢無做過呀麻，我哋亦唔可以追究啲咩，林小姐。」

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楊婆婆直認被打

其後陳太將媽媽送往醫院，醫生診斷楊婆婆為「嚴重受傷」，需要留院觀察，最終住院十幾日。另外一提到右手傷口，楊婆婆就流露不安情緒。

從片段所見，陳太問媽媽：「痛不痛呀？」楊婆婆即說：「痛呀！」陳太再問媽媽：「打你？」，楊婆婆即說：「係呀，打我呀！」當再追問右手何時弄傷，楊婆婆稱兩個星期前。

《東張》主持李旻芳曾向老人院查問事件，他們表示楊婆婆已經退院，他們亦不方便回應。

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警方列為「嚴重傷人事件」

陳太丈夫向社署投訴，署方向陳生表示由於遲了一天投訴，故只能向院舍發警告信，不過承諾會突撃檢查院舍。

陳生強調醫院已診斷為「嚴重受傷」，警方也受理事件，稱是「嚴重傷人事件」。

▲ 陳太丈夫向社暑投訴！（影片截圖）

陳生說：「我問社署你地監管到甚麼呢？最終佢地答不到我，老人院即解釋因私隱理由，不能夠安裝CCTV。在我角度，CCTV只要唔好影到老人家沖涼換衫，在走廊或門口按裝，至少可以聽到聲，對案件有幫助。並非因私隱而抹殺安裝CCTV，減低監管漏洞，最後變相告之人，護理員在沒有證據下可以隨時虐老，打老人家。」

5月13日陳生再致電老人院，負責人表示該名員工影響院舍聲譽已經離職，陳生說：「是否炒左佢？當沒事發生，院舍只答唔係，支吾以對」

▲ 主持人聯絡到安老院負責人！（影片截圖）

之後《東張》主持致電院舍，最終聯絡到負責人李小姐，對於事件她說：「比個袋佢（指楊婆婆），玩左幾小時而出事」

對於未能查出真相，陳太不忿說：「希望你出來認，我地幫你寫求情信，唔可以無裝cctv，無法無天，一個又係咁，第二個又係咁。」

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