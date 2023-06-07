【小一叩門】小一派位放榜叩門位減半　有校網「君子協定」不收同區叩門生

▲ 今年小一派位，叩門位減半，家長都大為緊張。

今年9月入學的小一統一派位今日（7日）放榜，本年度透過統一派位獲派首3個志願學校的滿意率約82%，創16年新高，若連同自行分配學位階段，整體滿意率更達91.2%。不過，雖然滿意率高，但不少家長為了子女入讀心儀學校，都打算叩門博到盡。有校長則建議，轉不到校都不是世界末日，家長應鼓勵子女俾心機去讀。

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君子協定不收同區叩門生

教育局日前宣布，自新學年起，公營小學每班減少1個叩門位，正推行「小班教學」的小學叩門位更加是大減一半，推算多間熱門小學叩門位料跌至個位數。

就叩門位一事，葵青區熱門小學佛教林金殿小學吳校長接受TOPick記者訪問，透露區內的學校有「君子協定」，因應殺校潮及叩門位減少，同區小學校長有共識，盡可能不收同區叩門生，當然每間學校區情不同，要因應番該區學校的情況。

「3條1」會優先考慮

至於佛教林金殿小學的叩門情況，吳校長表示，今年收表情況與舊年相約，估計大約有200份，但由於叩門位比往年少，小班是25+1，小一開5班，再加留班位3至4個，實質只有8至9個叩門位，平均20個學生爭一個學位，6月10日（周六）會進行面試，所有交表的學生都有面試機會。

吳校長表示，錄取準則在於誠意，如果居於本區，「3條1」會優先考慮；如果居於他區，於自行及甲一選林金殿，因乙部只能選其居住的校網，都會屬考慮之列。校長表示，不會著重學生的履歷是否標青，最重要的是家長認同學校的辦學理念。

他強調，用6年時間來培養小朋友，需要家長認同學校的辦學理念，而面試中不是以筆試作為考量，會較注重對話面試，題目不會太深，圍繞學生的日常生活、家庭活動及親子活動等，了解多少少親子關係。

最後，吳校長表示希望家長就算子女入不到心儀學校，都不要方寸大亂，記得記得要先註冊，先留學位。雖然叩門位少，但每間學校能夠生存到現在，都是用心去辦學，轉不到校都不是世界末日，家長應鼓勵學生俾心機去讀。

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記者：陳麗薇