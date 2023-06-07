【二元優惠】濫用$2搭車港鐵罰款增至千元　孫玉菡：設小隊專捉違規

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（梁偉榮攝）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，為加強打擊違規使用俗稱「二元優惠計劃」的長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，運輸處亦會成立專責小隊，聯同專營巴士、渡輪等進行聯合行動，打擊違規行為。港鐵公司則會加強宣傳教育及查票工作，對違規使用優惠人士，徵收附加費，包括重鐵由現時的500元提高至1000，而輕鐵則會由290元提高至370元。

孫玉菡在回應議員質詢時表示，政府2020年初，把有關優惠年齡由65歲下調至60歲，惠超過60萬60至64歲人群。當局在制訂時已考慮財政預算，2022/23年的實際開資亦在預算範圍之內。對於違規使用優惠的行為，孫指目前發現1304宗個案。他提醒，發現有關行為，會轉介警方處理，一經定罪，最高判處監禁。另外政府亦會加強宣傳，確保公帑用得其所。

提出質詢的新思維立法會議員狄志遠問及，有關優惠的社會效益，當局指是推動關愛共融的社會，讓長者及殘疾人更好融入社會。

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記者：趙居逸