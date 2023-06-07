  • 31°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 12:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二元優惠】濫用$2搭車港鐵罰款增至千元　孫玉菡：設小隊專捉違規

社會 12:27 2023/06/07

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

勞工及福利局局長孫玉菡。（梁偉榮攝）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，為加強打擊違規使用俗稱「二元優惠計劃」的長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，運輸處亦會成立專責小隊，聯同專營巴士、渡輪等進行聯合行動，打擊違規行為。港鐵公司則會加強宣傳教育及查票工作，對違規使用優惠人士，徵收附加費，包括重鐵由現時的500元提高至1000，而輕鐵則會由290元提高至370元。

孫玉菡在回應議員質詢時表示，政府2020年初，把有關優惠年齡由65歲下調至60歲，惠超過60萬60至64歲人群。當局在制訂時已考慮財政預算，2022/23年的實際開資亦在預算範圍之內。對於違規使用優惠的行為，孫指目前發現1304宗個案。他提醒，發現有關行為，會轉介警方處理，一經定罪，最高判處監禁。另外政府亦會加強宣傳，確保公帑用得其所。

提出質詢的新思維立法會議員狄志遠問及，有關優惠的社會效益，當局指是推動關愛共融的社會，讓長者及殘疾人更好融入社會。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【交通意外】屯門公路輕貨自炒撞欄翻側　7旬司機受傷送院
今日 10:07
【交通意外】屯門公路輕貨自炒撞欄翻側　7旬司機受傷送院
【狂風驟雨】熱帶風暴古超集結馬尼拉以東　下午局部地區雨勢較大
今日 10:36
【狂風驟雨】熱帶風暴古超集結馬尼拉以東　下午局部地區雨勢較大
【小一派位】大抽獎結果出爐新學年「叩門位」減　有家長感愕然料叩門學校增至5間
今日 11:25
【小一派位】大抽獎結果出爐新學年「叩門位」減　有家長感愕然料叩門學校增至5間
【暈倒不治】長沙灣男子倒斃殘廁　不排除病發失救致死
今日 11:29
【暈倒不治】長沙灣男子倒斃殘廁　不排除病發失救致死

你可能感興趣

【交通意外】屯門公路輕貨自炒撞欄翻側　7旬司機受傷送院
今日 10:07
【交通意外】屯門公路輕貨自炒撞欄翻側　7旬司機受傷送院
【狂風驟雨】熱帶風暴古超集結馬尼拉以東　下午局部地區雨勢較大
今日 10:36
【狂風驟雨】熱帶風暴古超集結馬尼拉以東　下午局部地區雨勢較大
【小一派位】大抽獎結果出爐新學年「叩門位」減　有家長感愕然料叩門學校增至5間
今日 11:25
【小一派位】大抽獎結果出爐新學年「叩門位」減　有家長感愕然料叩門學校增至5間
殘疾 聯合地產 孫玉菡 狄志遠 輕鐵 港鐵 勞工及福利局 立法會 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【拆主力牆】土豪掃42個單位拆主力牆打通全層 11層大廈淪為危樓住戶嚇到震
18:13 2023/06/06
【拆主力牆】土豪掃42個單位拆主力牆打通全層 11層大廈淪為危樓住戶嚇到震
【僱主難題】外傭入屋不足1個月疑患癌　港媽愁爆想解僱︰我唔想醫佢
10:36 2023/06/06
【僱主難題】外傭入屋不足1個月疑患癌　港媽愁爆想解僱︰我唔想醫佢
Netflix《璀璨帝國》Anna Shay逝世　軍火商後人終年62歲 　
10:48 2023/06/06
Netflix《璀璨帝國》Anna Shay逝世　軍火商後人終年62歲 　