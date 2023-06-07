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【超級毛特兒大賽】黃嘉雯穿三點式與愛犬齊影寫真　Carmaney身材比選美時更驕人【多圖】

娛樂 15:38 2023/06/07

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）及黃嘉雯（Carmaney）主持的J2自家製節目《超級毛特兒大賽》，今晚（6月7日）播出的一集，超毛10強舉行「睡衣Party」，應援團團長鍾柔美（Yumi）亦有到場，並以當年參加《聲夢傳奇》的經歷勉勵參賽者。

Yumi分享說︰「當時壓力都大，所以同自己講，齋做好自己同享受過程就得，呢樣好緊要。」

【超級毛特兒大賽】12強誕生　黃嘉雯為淘汰者落淚：呢份感情好難得

《超級毛特兒大賽》鍾柔美。

黃嘉雯三點式上陣

至於明晚（6月8日）的《超級毛特兒大賽》有水著挑戰，除10組超毛主人及狗狗外，主持之一的Carmaney亦會以三點式泳衣亮相，與愛犬「多士」拍攝水著照。

其間，Carmaney接受娛樂新聞台訪問時，表示面對一班可愛超毛壓力很大，她笑說︰「佢哋好多props，我得件衫乜都冇。」

她又笑指，為極速減肚腩，已連續多餐以雞蛋充肌。從相片所見，Carmaney狀態大勇，身段甚至比賽港姐時更佳。

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黃嘉雯好身材成焦點

現年29歲的Carmaney一向身材出眾，當年參加港姐時，其好身材已受網民注意，當時未選已俘虜一批宅男。她亦常在社交網分享靚相，每次都令網民瘋狂讚好。

Carmaney在參選港姐時已大方認有一位瑞士籍男友Matej Tomic，對方在2019年更遷來香港定居，可是他搬到港後常要加班工作而不習慣，Carmaney不時要開解他。可是，Carmaney在2022年證人已分手。

也許如此，Carmaney更全力事業搏殺，主持《流行都市》已不時騷白滑長腿，引起網民討論。在去年於《下流上車族》演出更大晒身材，當中包括穿泳裝上陣，令人氣急升。

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性感不是negative

Carmaney受訪時曾表示性感從來不是negative，可以展現女性的美，而且她不覺得自己只有性感。「只要角色造型需要有這樣的衣著，我都ok。每個角色都是設計出來，只要make sense就可以了。」

的確，Carmaney現時身材保持得十分好，不一定穿泳裝或低胸才受注意，早前她上《思家大戰》穿露腰粉紅色衫，但豐滿上圍卻完全展現出立體曲線，成網民在討論區的一時熱話，相信她《超級毛特兒大賽》水著播出後，又再成網民焦點。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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