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【色情照片】女子觀塘海濱露體拍照　上載社交網站被捕

社會 12:39 2023/06/07

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

女子觀塘海濱露體拍照，上載社交網站被捕。（黃傑偉攝）

警方早前接報指有巿民在社交平台發現4幅淫褻照片，顯示一名女子在觀塘海濱長廊裸露自己的胸部及私密部位。經調查後，警方於6月6日以「猥褻裸露身體」及「發佈淫褻及不雅物品」罪拘捕一名40歲的本地女子，被捕人現獲准保釋候查。

觀塘警區科技罪案調查組主管督察鄧智成指，警方調查後，在被捕女子的社交媒體私人帳戶內，發現除該批照片外，亦有多張曾發放淫褻照片，照片拍攝於公眾地方，包括餐廳、公共交通工具內及公園，行為令人咋舌。

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經深入調查後警方成功鎖定一名涉案女子，並於6月6日下午在其寓所外埋伏，並成功拘捕一名40歲報稱任職侍應女子，被捕人獲准保釋候查。

警方譴責被捕人行為自私，在社交媒體平台上發放淫褻照片會影響年青人及兒童心智。警方又重申，任何人作出猥褻行為一經定罪，可被判罰款2,000元及監禁6個月。而任何人在社交媒體上發放淫褻照片，一經定罪可被判罰款100萬元及監禁3年。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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